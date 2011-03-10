Sağlık Bakanı Akdağ'dan kadınlara 'gün' uyarısı





T24- Sağlık Bakanı Recep Akdağ, şişmanlık ve hareketsizliğin Türkiye'de önemli bir problem haline geldiğini söyledi. Akdağ, kadınlara ''Meşhur 'gün' tabir edilen toplantılarda hamurlu, yüksek kalorili, şekerli yiyeceklerden vazgeçin, salatalık, elma, domates ikram edin" diyerek tavsiyede bulundu.

''Obezite hastalığı artık Türkiye'de salgın durumuna geldi. Bu salgına karşı ciddi müdahale etmek, durdurmak, ülkenin geleceğini tehdit eden bu probleme karşı birlikte gayret göstermek zorundayız'' diyen Akdağ, ülkemizde her 3 kişiden birinin obez ve 3'te birinin ise kilolu olduğunu belirtti.

Türk toplumunun hareketsiz bir toplum haline geldiğini, asansör kullanımı, televizyon ve bilgisayar başında çok uzun vakit geçirilmesi gibi nedenlerle obezite sorununun ortaya çıktığını ifade eden Akdağ, ''Yan gelip yatmak hoşumuza gidebilir ama bunun sağlığımızı bozduğu bir gerçek'' dedi.

Obezitenin sadece fiziksel değil, ruhsal açıdan da kişilere zarar verdiğini, obezlerin yaklaşık yüzde 30'unda depresyon ve psikolojik problemler olduğunu anlatan Akdağ, obezitenin aynı zamanda kalp hastalığı ve şeker, felç ve kanser riskini artırdığına işaret etti.



''Günlerde yüksek kalorili yiyeceklerden vazgeçin''





Toplumda obezitenin kadınlar arasında erkeklerden daha yüksek olduğunu belirten Akdağ, kadınlara bu konuda şu mesajları verdi:

''Meşhur 'gün' tabir edilen toplantılarda hamurlu, yüksek kalorili, şekerli yiyeceklerden vazgeçin, salatalık, elma, domates ikram edin. Tatlı, baklava, börek ikram etmeyin. Bunun kesenize de yararı olacağı açık'' dedi.