Sağlık Bakanı Akdağ´dan 'domuz gribi' esprisi

TÜRKİYE Nükleer Tıp Derneği tarafından Palandöken Kayak Merkezi´ndeki Polat Renaissance Otel´de düzenlenen sempozyumunun son oturumuna katılan Sağlık Bakanı Recep Akdağ, salonda öksürenlerin sayısının fazla oluşu nedeniyle domuz gribi esprisi yaptı.



Sağlık Bakanı Akdağ, ``Çok öksüren var. Grip buraya da mı geldi? Erzurum´da durum iyiydi ama. Gittiğim her toplantıda kulağım, dinliyorum. Burada kaç kişi var? Kaç kişi öksürüyor? diye. Kafamda hesaplama yapıyorum. Önemli bir konu biliyorsunuz'' sözü salonda gülüşmelere yol açtı.