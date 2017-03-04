Sağlık Bakanı Akdağ'dan cami avlusunda "Evet" propagandası!

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, 16 Nisan'da gidilecek anayasa değişikliği referandumu kampanyası için gittiği Trabzon'da, Mehmet Akif Ersoy Cami'sinin avlusunda yurttaşlara seslendi.

Referandum sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Akdağ, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle Türkiye’nin daha güçlü bir ülke konumuna geleceğini belirterek, "16 Nisan Türkiye’de yeni bir dönemin başlayacağı tarihtir" dedi.

"İnsanın teröre yataklık yapması için..."

Sözü tutuklanan Die Welt gazetesinin Türkiye muhabiri Deniz Yücel’e getiren Akdağ, “Nedir Almanların söylediği? Tutuklanan bir gazeteciden bahsediyorlar. Almanya’da da çıkan bir gazetede yazan bir gazeteciden bahsediliyor. Hâlbuki bir insanın teröre yataklık yapması için onun sade vatandaş olması, herhangi bir mesleğe sahip olması, bu arada gazeteci olması fark etmez” dedi.

"16 Nisan Türkiye’de yeni bir dönemin başlayacağı tarihtir"

Referandumla yeni bir sistemin geleceğini ve Türkiye’de 2 başlılığın ortadan kalkacağını savunan Bakan Akdağ'ın cami avlusundaki açıklamaları şöyle:



“Bu topraklar üzerinde gözü olanlar, bu ülkeyi bölmeyi, parçalamayı isteyenler terör örgütlerine destek veriyor. Trabzon’dan Alman hükümeti ve yönetimine şunu açıkça soruyorum; neden PKK teröristlerini on yıllardır ülkenizde barındırıyorsunuz? Neden, ‘o teröristleri bize verin ’dediğimizde vermiyorsunuz? Neden onların finans sağlamasına müsaade ediyorsunuz? Diyorlar ki, 'bu ülkede bağımsız yargı var, yargı karar veriyor.' Sizin yargınız yargı da bizim yargımız yargı değil mi kardeşim? İşte bu ve benzeri hadiseler 16 Nisan’ı bizler için önemli kılıyor. 16 Nisan Türkiye’de yeni bir dönemin başlayacağı tarihtir. Türkiye’nin çok daha güçlü olmasını, terörle mücadelede çok daha kararlı ve seri hareket etmesini, ülke ekonomisini kalkındırmak için yeni bir sisteme geçmek istiyoruz. Yeni bir sistem geliyor ve Türkiye’de 2 başlılık ortadan kalkıyor.”

Erdoğan, Deniz Yücel için "PKK temsilcisi" ve "Alman Ajanı" iddiasında bulunmuştu: