Sağlık Bakanı Akdağ: İstanbul’a mahsus atamalar yapacağız

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, İstanbul'da çalışan doktorların, uzman doktorların önemli bir çoğunluğu özel sektörde görev aldığını belirterek, kamu hastanelerinde açıklar bulunduğunu söyledi. Akdağ, "Sadece İstanbul'da açık pozisyonları oluşturacağız. İstanbul'daki doktor ve diğer sağlık personeli ihtiyacını daha hızlı bir biçimde inşallah kapatacağız.” dedi.

Akdağ, İstanbul İl Sağlık Değerlendirme Toplantısı öncesinde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Bakan Akdağ, İstanbul ve birkaç ilin sağlık hizmetleri açısından farklılık arz ettiğini söyledi. Akdağ, İstanbul'un doktor ve personel açığını kapatmak için yeni bir çalışma başlatacaklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Çalışan doktorların, uzman doktorların önemli bir çoğunluğu özel sektörde çalışıyor. Dolayısıyla İstanbul’da hala kamu sağlık hizmetlerini kuvvetlendirmeye ihtiyacımız var. Önümüzdeki dönemde bunu yapacağız. Önümüzdeki birkaç ay içerisinde İstanbul’a özel nakil kuraları yapacağız. İstanbul’a nakil kuraları yaptığımızda -bunlara dönem tayinleri diyoruz- bu yer değiştirmeler daha çok ülkenin sosyoekonomik göstergeleri açısından daha az gelişmiş bölgelerinden gelişmiş bölgelerine oluyor. Bu atamaları yaptığımız tarihlerde İstanbul’a atama için yer açsak da pek tercih edilmiyor. Muhtemelen yaşam şartlarının İstanbul’da daha zor olduğundan dolayı. Muğla, Aydın, Bursa, Eskişehir’e gitme arzusu daha fazla oluyor. Dolayısıyla sadece İstanbul’a mahsus atamalar yapacağız. Sadece İstanbul'da açık pozisyonları oluşturacağız. Bizde puanlara göre bu nakiller yapılır. Bu puanlarla İstanbul'daki doktor ve diğer sağlık personeli ihtiyacını daha hızlı bir biçimde inşallah kapatacağız."

Akdağ, bakanlık olarak vatandaşların hastane kapısına geldiğinde hizmete kolay ulaşması ve kaliteli hizmet almasını sağlamayı amaçladıklarını dile getirerek, "Bu gayeye ulaşmak ve kaliteyi artırmak için yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu.