Cumhurbaşkanlığı: Abdullah Gül zehirlenmedi

Çankaya Köşkü, bugün Yurt gazetesinde Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün sağlık durumu ile ilgili olarak yer alan iddiaların gerçek dışı olduğunu açıkladı.

Çankaya Köşkü'nden yapılan açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımızın sağlığı ile ilgili olarak bugünkü Yurt Gazetesi'nde yer alan iddialar, bütünüyle gerçek dışıdır." denildi.

Söz konusu haberde, Cumhurbaşkanı Gül'ün zehirlenme sonrası rahatsızlandığı iddia edilmişti.

Akdağ: Ameliyat olmayacak

Sağlık Bakanı Recep Akdağ Hacattepe Hastanesi'nde tedavi gören Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün sağlık durumunun hızla iyiye gittiğini söyledi.

Sağlık Bakanlığı Tütün Çalışanları Tütün Kullanımı Araştırması ile ilgili düzenlenen basın toplantısına katılan Sağlık Bakanı Recep Ardağ'a, gazeteciler Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün sağlık durumuna ilişkin sorular yöneltti.

Gül'ün sağlık durumunun iyileşmesi için çok uzman bir ekibin çalıştığını ifade eden Bakan Akdağ, "Cumhurbaşkanımızın sağlık durumu iyiye gidiyor. Bu tür konularda açıklamaları, hasta olan kişinin kendisi veya doktorunun yapmasını daha doğru buluyorum." dedi.

Bakan Akdağ, "Cumhurbaşkanı Gül'ün ameliyat olma durumu var mı?" sorusunu ise cevapsız bıraktı.