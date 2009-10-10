Sağlık Bakanı Akdağ: 5 bin 300 kişi hayatını kaybedecek





Sağlık Bakanı Recep Akdağ, domuz gribi aşısında ruhsat aşamasının zamanında tamamlanamaması halinde hacıları Suudi Arabistan’da aşılayacaklarını açıkladı. Akdağ, ekim ayında ilk partisi alınması planlanan aşıda ciddi yan etki tespit edildiği takdirde aşılamadan vazgeçilebileceğini ifade etti. Akdağ, gerekli görülürse okulların kapatılabileceğini de söyledi.





Dün basın kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelen Akdağ, domuz gribine karşı alınan önlemlerle ilgili bilgi verdi. Salgınla ilgili sunumda, dünyada hastalığa bağlı teyitli vaka sayısının 340 binin üzerinde, ölüm sayısının da en az 4 bin 100 olduğu bildirildi. Türkiye’de görülen 472 vakanın 157’sinin virüsü yurtiçinde, 315’inin virüsü yurtdışında aldığı açıklandı.





5 bin kişi hayatını kaybedebilir





Hastalığın şu anki seyrine göre, hiç aşı yapılmaz ve tedbir alınmazsa Türkiye’de 21 milyon kişinin hastalanacağı, 5300 kişinin hayatını kaybedebileceği, dolaylı kayıplar hariç salgının toplam maliyetinin 1.1 milyar TL olacağı öngörüsünde bulunuldu. Risk gruplarına aşı yapılır ve gerekli tedbirler alınırsa 1.8 milyon kişinin hastalanacağı, 400 kişinin hayatını kaybedebileceği, salgının maliyetinin 640 milyon TL olacağı belirtildi. 2.5 milyon kutu antiviral ilaç ve 400 bin adet sağlık personeli koruyucu kiti stoklandığı ifade edildi. Aşılar üç ayrı firmadan temin edilecek. Ocak başına kadar 48 milyon aşı siparişinin yüzde 35’i teslim edilecek ve aşılar ücretsiz yapılacak.





Akdağ, yayılmayı önlemek için okulların kapatılabileceğini, yarıyıl tatilinin uzatılabileceğini, TV ile devam ettirilmesinin söz konusu olabileceğini belirtti.



