Sağlık Bakanı açıkladı; nargileye tütün koyana kapatma cezası geliyor

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Meclis’te bir grup gazeteci ile sohbetinde, tütün ve tütün mamulleriyle mücadele konusunda atacakları yeni adımlara ilişkin bilgi verdi. Akdağ, “Nargile yasak kapsamı içinde. Nargile kafelerde tütünsüz, içine bitkiler falan koyuyorlar içilmesi mümkün. Ama içine en ufacık tütün konulduğunda ciddi cezaları var. Denetimleri artıracağız. Para cezalarının peşine kapama cezaları da önümüzdeki aylarda gelecek” diye konuştu.

Toplum sağlığı için yürüttükleri mücadelenin altı ayağı bulunduğunu belirten Akdağ, “Vergilerin artırılması, kapalı mekanlarda sigara içilmesinin engellenmesi, sigara reklamlarının yapılamaması, kutuların üzerindeki uyarılar, sigara bıraktırma hatları, ücretsiz ilaçlar, her yıl düzenli saha araştırmaları” dedi.

Düz paket geliyor

Bu mücadeleyi destekleyecek hükümler de içeren sağlıkla ilgili bir torba düzenleme üzerinde çalıştıklarını kaydeden Akdağ, “Burada sigara ile ilgili iki madde önemli. Birincisi düz pakete geçeceğiz. Paketlerin üstünde uyarılar var ama marka görünmeyecek kadar bir köşesinde olacak. İkincisi de, biz dışarıdan görünmeyecek şekilde sigara satılması şeklinde kanuna madde koymuştuk. Marketin içine girdikten sonra arkalara koyuyorlar. Şimdi marketin içinde de görünmeyecek, bu bir dolapta olacak diye madde getireceğiz” dedi.

‘Ciddi yaptırım var’

Nargile kafelerle ilgili denetimlerin yoğunlaşacağı sinyalini de veren Akdağ, “Nargile yasak kapsamı içinde. Nargile kafelerde tütünsüz, içine bitkiler falan koyuyorlar içilmesi mümkün. Ama içine en ufacık tütün konulduğunda ciddi cezaları var. Kanuna göre kapatma cezası da var. Denetimleri artıracağız. Para cezalarının peşine kapama cezaları da önümüzdeki aylarda gelecek” diye konuştu.

Sigaraya 190 milyon lira ceza

Akdağ, kapalı mekanlarda sigara içilmesiyle ilgili bugüne kadar 16 milyon denetim yaptıklarını, 190 milyon lira idari para cezası uyguladıklarını belirtti. Sigaraya mücadelede DSÖ’nün Türkiye’yi şampiyon ilan ettiğini belirten Akdağ, “Kapalı mekânlarda tütün kullanımıyla alakalı bugüne kadar 16 milyon denetim yaptık, 190 milyon TL para cezası uyguladık. Sigarayı bırakmak isteyen bütün vatandaşlarımız 171 numaralı hattı aramalılar” diye konuştu.