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Sağlık Bakan Yardımcısı: Enkazdan kurtarılan çocuklarımızın durumu iyi, İdil Koronavirüs tedavisi görüyor

İdil Şirin - Elif Perinçek - Ayda Gezgin (soldan sağa)

03 Kasım 2020 12:19

Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Muhammet Güven dün ve bugün enkazdan kurtarılan çocuklarla ilgili bilgi verdi. Güven, enkazdan çıkarılan çocuklarının durumunun iyi olduğunu belirtirken, 14 yaşındaki İdil Şirin'in Koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu. 

Güven, "Dün ve bugün kurtarılan çocuklarımızın durumlarını öğrenmek için geldik. İdil'in durumu iyi Covid-19 pozitifliği var onun tedavisini alıyor. Elif kızımızı ziyaret ettik annesi ve kardeşleriyle beraberdi onun da durumu iyi bir sıkıntısı yok. En son bugün kurtarılan Ayda bebeğimiz biraz önce giriş yapıldı. Genel olarak bakıldığında bir problem görünmüyor, şuuru açık konuşabiliyor, hayati fonksiyonlarında bir sıkıntı görünmüyor.'' açıklamasını yaptı. 

İzmir'de meydana gelen 6,6 şiddetindeki depremden 58 saat sonra 14 yaşındaki İdil Şirin, 65 saat sonra 3 yaşındaki Elif Perinçek ve 91 saat sonra da 3 yaşındaki Ayda Gezgin enkaz altından kurtarıldı. 

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