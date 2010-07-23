Sağlık arazisi nasıl ticaret ve konut alanı oldu?

Mehmet Demirkaya / T24

TOKİ'nin 3 hamlelik matı

Tek seçenek dava açmak



Cennet'e otel



İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş ve damadı Ömer Faruk Kavurmacı'nın adlarıyla kamuoyunun gündemine gelen Florya Şenlikköy'deki, yaklaşık 100 dönümlük arazinin imar planlarının değiştirilmesinde asıl sorumlunun TOKİ olduğu ortaya çıktı. Arazinin sağlık tesisi alanından ticaret, akaryakıt ve konut alanına alınmasını isteyen TOKİ planı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne 3 kez geldi. Doğrudan plan yapma yetkisi olan TOKİ, planlarının İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nden geçirilmesini 3 hamlede sağladı.Florya Atatürk Ormanı ile D-100 eski adıyla E-5 karayolu arasında kalan ve bir dönem Cennet 2. El Oto Pazarı olarak da kullanılan oldukça değerli arazinin imar değişikliği geçen mayıs ayında İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nden geçti. İmar değişikliğini sağlayan TOKİ, daha sonra araziyi satışa çıkardı. Araziyi eski hesap 210 trilyona Gül-Keleş-Metal Yapı-K Grup ve Aydınlı Grup ortaklığı aldı. Ortaklık içerisinde bulunan Aydınlı Grup'un, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın damadı Ömer Faruk Kavurmacı ve ailesine ait olması, ihalenin kamuoyunun gündemine yansımasına neden oldu.İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nden geçen İmar Komisyonu Raporları'na göre konunun kısa özeti şöyle:TOKİ 15 Mayıs 2009 tarihinde, söz konusu araziyle ilgili hazırladığı imar planı değişikliklerinin İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nden geçirilmesi için Belediyeye başvurdu. Büyükşehir Belediye Meclisi 16 Temmuz 2009 tarihinde, ulaşım planlama müdürlüğünün olumsuz görüşü bulunmasını, sağlık alanı fonksiyonunun iptal edilmesi ve bunun yerine ticaret, konut, akaryakıt istasyonu önerilmesini, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nün konuyla ilgili görüşünün bulunmamasını gerekçe göstererek, imar planı değişikliği teklifini "yeniden değerlendirilmek üzere" TOKİ'ye iade kararı aldı.TOKİ 29 Mart 2010 tarihinde Büyükşehir Belediyesi'ne ikinci kez başvurarak, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı'ndan aldığı görüşle teklifinde değişiklik yaptığını ve yapılan bu değişikle imar planının Belediye Meclisi'ne iletilmesini istedi. Belediye Meclisi 16 Nisan 2010 tarihinde, TOKİ'nin planında bazı düzeltmeler yaparak ve plan notlarından 2 maddeyi iptal ederek oy çokluğuyla kabul etti.Ancak; İstanbul Büyükşehir Belediyesi Planlama Müdürlüğü, bir yanlışlık yapıldığını belirterek TOKİ'nin planlarını 10 Mayıs 2010 tarihinde üçüncü kez Belediye Meclisi'ne sundu. Belediye Meclisi 13 Mayıs 2010 tarihinde, bir önceki ay meclisin aldığı kararı da ortadan kaldıran yeni bir karar aldı. Karardaki şu ifade dikkat çekti:"Teklif 1/5000 ve 1/1000 ölçekli planların Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından sunulduğu şekliyle kabulü uygun görülmüştür."TOKİ, 5793 sayılı Yasanın 7. maddesine göre doğrudan plan yapma yetkisine sahip. Aynı yasa maddesine göre Büyükşehir Belediyeleri, TOKİ'nin yaptığı planları sadece onaylama veya değiştirme hakkına sahip. Kabul etmeme gibi hakları bulunmayan Büyükşehir Belediyeleri ancak planların iptali için dava açma hakları bulunuyor. Bunun için de hükümetle ters düşmeyi göze almak gerekiyor.İstanbul Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, TOKİ'nin Florya Şenlikköy planları için Belediye'nin dava açıp açmadığı ya da bu yönde bir hazırlık olup olmadığı şeklindeki sorularımıza net bir yanıt vermedi.İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın oturduğu villa, TOKİ'nin planlarını değiştirdiği söz konusu arazinin oldukça yakınında. Damat Ömer Faruk Kavurmacı'da Florya'da oturuyor.Bir zamanlar Cennet 2. El Oto Pazarı olarak da bilinen söz konusu araziyle ilgili TOKİ'nin hazırladığı plan değişikliğinde 18 maddelik plan notu bulunuyor.Plan notlarının 2. maddesinde, arizinin ticaret alanı olarak ayrılan bölümüne nelirin yapılabileceği şöyle tanımlanıyor:"Ticaret Alanlarında, İş Merkezleri, Ofis, Büro, Alışveriş Merkezi, çok katlı mağaza, çarşısinema, tiyatro, müze, kütüphane, sergi salonu gibi kültürel tesisler, otel, motel,rezidans, apart konut gibi konaklama tesisleri, restoran, kafe, lokanta gibi yeme içmeüniteleri, özel spor tesisleri, yönetim binaları, banka ve finans kurumları yer alabilir."Belediyenin karşı çıktığı plan notlarıİstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin önce iptal ettiği ancak daha sonra aynen kabul ettiği TOKİ planındaki 6 ve 9 nolu plan notları şunlardı:"(6) Ticaret Alanlarındaki iki bodrum kat iskân edilebilir. İskân edilen bodrum katlar emsaledahil değildir.(9) Çatı arasında bağımsız bölüm yapılamaz. Çatı arasında son kat ile bağlantılı piyesler yapılabilir. Bu alanlar emsale dahil değildir."