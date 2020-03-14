Sağlık ağızda başlar

Doğru ve düzenli yapılan ağız bakımı yaparak kendinizi pek çok hastalıktan koruduğumuzu pek çoğumuz farkında bile olmayabiliyoruz. Ağzımız bakteriler için uygun bir ortam oluşturmaktadır.Ağzımızda 6-20 milyar arasında bakteri vardır ve her beş saatte bir çoğalırlar. Fırçalamadan 24 saat geçirildiğinde, bu 20 - 100 milyar bakteriye ulaşır!

Ağız içinde de konumlanan bu bakteri ve oluşan enfeksiyonlar vücudumuzu tehdit ederken çevremize de zararımız dokunabilir. Özellikle salgın tehdidinin bu kadar ciddi boyuta ulaştığı bir dönemde el/yüz temizliğinin yanı sıra vücudumuza önemli bir giriş kapısı görevi olan ağzımızın da bakımı ve hijyenine ekstra önem vermeliyiz.

Ağız içi hijyenini sağlarken faydalı bakterilerin korunması vücut bağışıklık sistemimize de dolaylı olarak fayda sağlayacaktır. Bu aşamada günümüzde PROBIYOTIK kullanımı öne çıkmaktadır. Dentiste’ Probiyotik Konsept tam koruma diş macunu soya fasulyesi sütünün fermentasyonu ile elde edilen süşler, çinko ve bitkisel içerikler ile güçlendirilmiş diş macunu ile güçlü bir ağız bakımı deneyimi vadediyor.

Dentiste’ Probiyotik Konsept Diş macunu, günlük ağız bakımınızı gerçekleştirirken, ağız içi floranızı güçlendirerek, dışardan ağız yolu ile boğaz ve vücudunuza girecek tehditlere karşı daha güçlü olmanıza yardımcı olur.

Unutmamak lazım. Sağlıklı gülüşler, sağlıklı vücut demektir…