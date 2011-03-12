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Spor

SAĞLAM: ZİRVE MÜCADELESİNDE PUAN KAYBETTİK KARABÜK (A.A)

12 Mart 2011 18:57

-SAĞLAM: ZİRVE MÜCADELESİNDE PUAN KAYBETTİK KARABÜK (A.A) - 12.03.2011 - Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda Kardemir Karabükspor ile 1-1 berabere kalan Bursaspor'un teknik direktörü Ertuğrul Sağlam, ''Zirve mücadelesinde çok önemli 2 puan kaybettik'' dedi. Sağlam, maçtan sonra düzenlediği basın toplantısında, zor bir maç olduğunu ve rakip takımın iyi mücadele ettiğini söyledi. Karşılaşmaya iyi başladıklarını ve tam zamanında golü de bulduklarını kaydeden Sağlam, ''Müsabakanın hemen başında gol bulduktan sonra oyunu kontrol etmede zorlandık. Rakip baskı kurmaya başladı. Rakibin arkasına top atarak pozisyon bulmayı beklerken, biz bu pozisyonlara yakalanarak gol yedik. Birçok pozisyonumuz, direkten dönen topumuz vardı. İkinci yarı baskılı olduk, ancak üretken olamadık. Kapanan takımlara karşı sıkıntı yaşıyoruz, bunu aşmalıyız. Oyucularımız kazanmak için mücadele etti. Umutsuzluğa kapılmadan önümüzdeki maçlara bakıp gereğini yapacağız. 3 puanlı sistemde herşey olabilir. Bazıları karamsar havalar estirse de umutsuzluğa kapılmadan yolumuza devam edeceğiz. Ligi en üst düzeyde bitirmek için ne gerekiyorsa yapacağız'' dedi.

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