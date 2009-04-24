Sağlam transfer haberleri asılsız



Bursaspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, basında çıkan Sercan, Volkan Şen ve Mustafa Sarp ile ilgili transfer haberlerin doğru olmadığını söyledi.



Bursaspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, 26 Nisan Pazar günü sahalarında Denizlispor ile zorlu bir maça çıkacaklarını belirterek, puan kaybına tahammüllerinin olmadığını, iyi mücadele ederek, iyi futbolla 3 puana ulaşacaklarına inandığını söyledi.



Sağlam, Özlüce Tesislerinde düzenlediği haftalık basın toplantısında, pazar günü Atatürk Stadı'nda her iki takım için de oldukça zorlu geçecek bir karşılaşma oynanacağını bildirdi.



Denizlispor'un ligdeki konumu nedeniyle maçın ayrı bir önem kazandığını vurgulayan Sağlam, ''Rakibimizin içinde bulunduğu durum, ligde yaşadığı kritik pozisyon itibariyle, bizim de üst sıralar iddiamız nedeniyle maçın önemi ayrı bir konum arz ediyor. Bizim puan kaybına tahammülümüz yok. İyi mücadele ederek, iyi futbolla 3 puana ulaşacağımıza inanıyorum'' dedi.

