Sağlam: Taraftarımıza teşekkür ediyorum



Beşiktaş Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, Hacettepe karşısında alınan 2-1'lik galibiyetin ardından yaptığı açıklamada kendiklerine destek olan taraftarlara teşekkür etti.





Beşiktaş'taki geleceği tartışma konusu haline gelen Ertuğrul Sağlam, siyah-beyazlıların sahasında Hacettepe'yi 2-1 yendiği maçın ardından açıklamalarda bulundu.



Sağlam, Hacettepe karşısında zor bir maç oynadıklarını, ancak sahadan galip ayrıldıklarını söyledi.



Ertuğrul Sağlam, Hacettepe maçı sonrası düzenlediği basın toplantısında, öncelikle FC Metalist Kharkiv maçına değinerek, ''Metalist maçından sonra üzüntüyle, o ruh halimizle çok fazla şeyler söyleyemedik. O karşılaşma için camiamızdan, özellikle bizden büyük başarı bekleyen taraftarımızdan özür diliyoruz'' dedi.



FC Metalist Kharkiv maçı sonrasında gelişen olayların, bu maç öncesinde karşılarına çok olumsuz bir atmosfer ve ortam çıkardığını ifade eden Sağlam, ''Böyle bir ortamda futbol oynamak, puan kaybına uğramamak ve futbol adına sahaya bir şeyler yansıtmak zordu. Buna direnen 2 grup vardı. Bunlardan biri taraftarlarımız, ikincisi de futbolcularımız. Taraftarlar, her türlü üzüntülerine rağmen belki kızgındılar, ama tepkiden çok takımlarına sahip çıkıp, destek vermeyi seçtiler. Bugünkü galibiyette onların çok büyük desteğini gördük. Taraftarların da desteğini arkasına alan futbolcularımız zor da olsa bizim için önemli olan 3 puanı elde ettiler. Bugün takımlarına sahip çıkan, bize destek veren, kişisel kızgınlığını bir kenara atan taraftarlarımıza teşekkür ediyorum'' şeklinde konuştu.



Oyuncularının da zor günler yaşadığını ifade eden Sağlam, ''Oyuncularımıza da teşekkür ediyorum. Çıktılar, aslanlar gibi mücadele ettiler ve bu 15 günlük araya zirve iddiamızı sürdürerek girmemizi sağladılar'' dedi.



Basın toplantısında yanıt verecek



Sağlam, FC Metalist Kharkiv maçı sonrası camiada Beşiktaş'taki geleceğinin tartışıldığı hatırlatılıp, göreve devam edip etmeyeceği sorulunca, ''Bu konulara şimdi girmek istemiyorum. Bu konuda düzenleyeceğim basın toplantısında açıklamalarda bulunacağım'' diye yanıt verdi.



Sağlam, 7 Ekim Salı günü BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde saat 13.00'te basın toplantısı düzenleyecek.



