Sağlam, taraftara teşekkür etti

T24 - Bursaspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, 3-2 yenildikleri Medical Park Antalyaspor maçına ilişkin, ''Taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Geçen haftaki beraberlikten sonra şampiyonluk şansını yitirmiş takımlarına stadın büyük bölümü doldurarak coşkulu bir ortamda futbol oynama şansı verdiler'' dedi.



Sağlam, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında, maçın ilk yarısında iyi futbol oynadıklarını, üstünlük golünü bulup rakibe hiç pozisyon vermediklerini söyledi. İkinci yarıda rakibin risk alacağını düşünüp bu boşlukları değerlendirerek skora gitmeyi planladıklarını ifade eden Sağlam, ''Ancak maalesef bir anlık hata bize pahalıya mal oldu. 1-1'den sonra baskı kurduk ve pozisyonlar ürettik. Yakaladığımız 2-1'lik skoru 5 dakika daha koruyabilsek sonuç çok daha farklı olabilirdi. İkinci golde de Svensson'un ıskası yine bize pahalıya mal oldu. 2-2'den sonra da baskı kurmaya çalıştık ve bu sırada rakip güzel bir gol attı'' diye konuştu. Sağlam, 3-2 geriye düştükten sonra da baskı kurup pozisyonlar ürettiklerini ancak final paslarında yeterince etkili olamadıklarını dile getirerek, şöyle devam etti:



''Taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Geçen haftaki beraberlikten sonra şampiyonluk şansını yitirmiş takımlarına stadın büyük bölümü doldurarak coşkulu bir ortamda futbol oynama şansı verdiler. Geçen hafta şampiyonluk yarışından uzaklaştık. Bugün de yenilerek üçüncülük yarışını biraz daha heyecanlı hale getirdik. Yenilgiye, olaylara biraz da olumlu bakmalıyız. Bu yenilgiyi iyi değerlendirip bundan sonraki galibiyetlerin altyapısı olarak kullanmamız lazım. Bunu yapmaya çalışacağız. Rakibimizi tebrik ediyorum. Özellikle ikinci yarı iyi ve akıllı oynadılar. Kendileri için önemli bir galibiyetle ayrıldılar.'' Bir gazetecinin, ''Bursaspor 5 maçtır kazanamıyor. Takımda mental anlamda bir yorgunluk mu var?'' sorusuna Sağlam, şu yanıtı verdi: ''5 maçlık seride kazanabileceğimiz maçlar vardı. Her ne kadar tarafsız medyanın olaylara bakışı farklı olsa da biz o maçı farklı değerlendiriyoruz. Fenerbahçe'nin iki net pozisyonu varsa, bizim de 2 net pozisyonumuz vardı. Son bölümü iyi değerlendirsek, sonuç farklı olabilirdi. Bizim, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Gaziantepspor ve Eskişehirspor ile oynadığımız hakem hatalarıyla dolu önemli maçlar vardı. O 3 maçlık periyot kaderimizi belirledi. Evet puan açısından kısır bir dönem yaşıyoruz. Büyük takımlar da bunu yaşayabiliyor. Bu sıkıntılı dönemi iyi analiz ederek kalan maçlar için anahtar olarak kullanmamız lazım.'' Sağlam, bir gazetecinin, ''Maç sonunda hakemin yanına gittiniz ve tünele kadar birlikte yürüdünüz. Aranızda nasıl bir konuşma geçti?' sorusu üzerine ise, şu değerlendirmede bulundu: ''Hakem açısında sıkıntı yaşanmasın diye yaptım o hareketi. Doğal bir hareket ama ülkemizde pek görülmüyor. Son dönemde hakemlerle ilgili sorumlu insanlar sorumluluklarının gereği açıklamalar yapmıyor. Hakemler o yüzden rahat maç yönetemiyor. Kararlarını rahat veremiyor. Bugün de hakem hata yapmış olabilir. Özellikle penaltı pozisyonu vardı, izleyip değerlendirmek lazım. Biz bu sene çok hakem hatası yaşatık. Bizim için anormal bir durum değil. Her insanın yapması gerekeni yaptım. Futbol adına bu gibi değerler kaybolduğu için normal hareketim anormalmiş gibi görünüyor, farklı gösteriliyor. Futbol adına ülkemizde yaşanan en büyük sıkıntı, her şeyi kazanma adına yapmak. Yani kazanmak için her yolu mübah saymamak lazım. Sevdiğim bir ata sözü var; Kaybetmeyi hazmetmek kazanmaktan daha zordur. Bazen kaybederken bile insanların bu davranışları yapması lazım.''