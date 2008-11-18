Sağlam serzeniş!..

Beşiktaş'tan olaylı bir şekilde, istifa ederek ayrılan teknik direktör Ertuğrul Sağlam, ilginç açıklamalarda bulundu.



Fatih Üniversitesi Kariyer Planlama Merkezi'nin düzenlediği 5. Yurt Dışı Eğitim Günleri kapsamında gerçekleştirilen söyleşiye katılan Sağlam'a, öğrenciler büyük ilgi gösterdi. "Adam gibi adam Ertuğrul Sağlam" sloganlarıyla konuşmasını yapmaya gelen genç teknik adam, doğrudan söylemese de Beşiktaş Kulübü Başkanı Yıldırım Demirören ve yönetim kurulunun kendisine destek vermediğini ima etti.



Geçmişinden örnekler veren Sağlam, birinci ligde mücadele ederken Samsunspor'un başına geçtiğini ve ilk sezonuna çok kötü başladığını dile getirerek, şunları söyledi:



"İlk 5 hafta sonunda 2 puanla, sondan 2 veya 3. durumda bulunuyorduk. Şehirde, benimle ilgili söylentiler başlamış, vakit varken gönderilmem gerektiği ifade ediliyordu. Burada, günümüzde işler kötü giderken faturayı sadece antrenöre çıkaran başkanların nasıl yanlış yaptığının göstergesi olarak, başkan İsmail Uyanık çıktı ve basın toplantısı yaptı. O gün İsmail Uyanık'tan başka bir başkan olsa, başka bir antrenör getirir ve kendini kurtarırdı, ama takım da küme düşerdi. O gün çıktı, 'Gündemimizde teknik direktör değişikliği yok' dedi. 5 maçta 2 puanı olan Samsunspor, sonraki 5 maçta 5 galibiyet alıp, toplam 17 puanla 6'ncılığa yükseldi. O gün hoca değişseydi, başka bir teknik ekip gelecek, yeni bir sistem, yeni bir anlayış olacaktı. 'Şu oyuncuları isterim, bunları istemem. Bana 6 hafta süre verin' diyerek, kendisini haklı çıkartacaktı ki bunda haklıdır, ama 6-7 haftayı heba edecekti. Belki o dönemdeki kayıplarla ilk yarıda takım küme düşmeyi garantileyecekti. Benim antrenörlük hayatıma başlamamda, bir yerlere gelmemde çok payı olduğu için İsmail Uyanık'a çok teşekkür ederim, şükranlarımı ve minnetlerimi iletmek istiyorum."



Sağlam, Dünyanın hiçbir yerinde, bir mağlubiyet aldığı için bir teknik direktörün gönderilmeyeceğini savunarak, "Beşiktaş'ı ligde 6 galibiyet ve 2 beraberlikle bıraktım. O konuda kendimi hiç suçlamıyorum, çok müsterih ve rahatım. Mustafa hoca ile yaptığım konuşmada 'Bu takım şampiyon olacaktır' dedim. Dünyanın hiçbir yerinde bir mağlubiyetle antrenörün gönderildiğini görmedim. Ayrıca ben gönderilmedim, görev başındayken başka antrenörle görüşülmesini kabul edemedim ve o yüzden çok sevdiğim Beşiktaş'tan ayrıldım" dedi.





FUTBOLCULARA ELEŞTİRİ GETİRDİ



Günümüzün futbolcularını eleştiren Sağlam, "Fedakarlık yapmak çok önemli. Günümüz futbolcuları hem antrenmanda çok fazla çalışmak istemezler, hem hayatın bütün nimetlerinden faydalanmak isterler. Akşam istedikleri yerde gezmek isterler. Hem de üst düzey sporcu olmak isterler. Böyle bir şey yok. Profesyonellik açısından günümüz futbolunda eksikler var. Antrenörlük hayatınızda oyuncuları yönlendirmeye çalışıyorsunuz, ama maalesef bir yere kadar yapabiliyorsunuz" dedi.



Sağlam, transferde bütçe kısıtlamalarının, istediği takımı oluşturamamasına neden olduğundan yakınarak, şunları söyledi:



"Elinize 50 milyonluk transfer bütçesi verseler, istediğiniz özelliklere sahip oyuncuları bir sezonda bir araya getirebilirsiniz, ama transferde 2 iyi oyuncu alıyorsunuz, tam 3. transferi yapacaksınız, 'Ucuz oyuncu alalım, bonservisi olmayan oyuncu alalım' diyorlar. Ucuza üst düzey futbolcu alamıyorsunuz. Kimse, kimseye bunu bırakmıyor. Devre geliyor, 2 oyuncu değiştiriyorsunuz, sezon sonunda 3 oyuncu değiştiriyorsunuz. Kendi anlayışınıza, felsefinize uygun bir takım oluşturmak 2-3 sene sürüyor. Maalesef ülkemizde bu süreci, tüm başarısızlıklara rağmen göğüsleyecek idarecilerimiz yok. Böyle olmayınca, bu anlayışımızı değiştirmedikçe, hep beraber ağzımızı açıp hayranlıkla, 'İngiltere'de antrenör 25 sene çalışmış, Arsenal'ın hocası 15 yıldır çalışıyor, Manchester'in hocası ilk 6 sene başarısız olmamasına rağmen daha sonra nasıl başarılı olmuş', bunları konuşacağız."



"ZARAR VERMEK İSTEMİYORUM"



Beşiktaş'ın hassas bir dönemden geçtiğini anlatan Ertuğrul Sağlam, kulübe ve takıma zarar vermek istemediğini ifade etti.



Sağlam, öğrencilerin, kulüp başkanı Yıldırım Demirören ve eski menajer Sinan Engin ile ilgili olumsuz görüş bildirip, bu konudaki düşüncelerini sormaları üzerine, "Bu konularda konuşmak istemiyorum. Konuşursam birilerine cevap hakkı doğar, ya da birileri rencide olabilir. Ben Beşiktaş'a zarar vermek istemiyorum. Görevdeyken yöneticiler benimle ilgili konuşup bunu yaptılar, ben aynı şekilde davranmak istemiyorum" şeklinde konuştu.



"ALT YAPIYA ÖNEM VERMEK, TEKNİK HEYETE BIRAKILMAZ"



Öğrencilerin, Beşiktaş'ın altyapısını övmesi üzerine Sağlam, altyapıya önem vermenin teknik direktörün inisiyatifine bırakılamayacağını söyledi.



Genç teknik adam, kulüplerin altyapıya önem verme zorunluluğu bulunduğunu dile getirerek, "Ben hep altyapının gözünün içine baktım. Bir oyuncuya 15 milyon YTL veremiyorsanız, altyapıya önem vermelisiniz. Beşiktaş'ta bu potansiyel var. Ben altyapıdan gelen 15 oyuncuya şans verdim. Bu, anlayış meselesi, ancak başka bir teknik direktör gelip genç oyuncularla ilgilenmeyebilir. Altyapıya önem vermek antrenörün inisiyatifine bırakılamayacak kadar önemlidir. Kulüpler bu konuda bilinçli olmalı" diye konuştu.



"8 TEKLİF ALDIM"



Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra 8 teklif aldığını belirten Ertuğrul Sağlam, başarılı olabileceği bir takıma gitmek istediğini söyledi.



Sağlam, Beşiktaş'a gelmeden önce Anadolu'dan bir takımın şampiyon olacağına inanmadığını kaydederek, "Bundan böyle, kendi anlayışıma, yapıma uygun bir takımda çalışmak isterim. Beşiktaş'ta 16 ay görev yaptım. Beni olumlu yönde etkileyecek tecrübeye sahip oldum. Artık bir Anadolu takımının şampiyon olabileceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.





"MELATIST DEYİNCE TÜYLERİM DİKEN DİKEN OLUYOR"



Beşiktaş'tan ayrılmasına neden olan Metalist Kharkiv takımının Galatasaray ile karşılaşacağının hatırlatılması üzerine Sağlam, "Matalist deyince tüylerim diken diken oluyor" dedi.



Sağlam, Metalist maçında çok şanssız olduklarını belirterek, şöyle devam etti:



"O maçta orta sahayı geçen bir futbolcu, belki de hayatında bir daha atamayacağı şekilde bir gol attı. Beşiktaş'a gelmiş en yetenekli savunma oyuncusu Zapotocny'nin iki bireysel hatasından goller yedik, ama bunun faturası 3 gün içinde bana kesildi. Metalist iyi bir takım, Galatasaray dikkatli olmalı. Ben kötü bir sonuç aldım, inşallah Skibbe aynı şeyle karşılaşmaz."



Sağlam, Beşiktaş'ın Çek transferleri Zapotocny ve Sivok'a övgüler yağdırırken, siyah-beyazlı takımın çok kaliteli iki oyuncuyu kadrosuna kattığını dile getirdi.



Kayserispor'dan ayrılıp Beşiktaş'a geldiği için pişmanlık duymadığını vurgulayan Ertuğrul Sağlam, Kayseri ekibinin şu an emin ellerde olduğunu kaydetti.



