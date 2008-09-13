'Sağlam raporu'yla oynanmış

Yargıçlar ve Savcılar Birliği (YARSAV) Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu'na verilen çürük raporuyla ilgili çarpıcı bir ayrıntı ortaya çıktı. Komando yapılmaya elverişli olup olmadığı yönündeki inceleme sonucunda Eminağaoğlu'na 'sağlamdır' raporu veren iki doktordan biri konuştu.



Evraklar gelsin, diye yazı



Kendisinin imzaladığı belgede daha sonra tahrifat yapıldığını söyleyen Tabip Yüzbaşı Osman Artuç, "İmzamın üstüne düşülen notlar bana ait değil. Onları birisi oraya ilave yapmış. Bir insana sağlam raporu veriliyorsa altına 'evraklar gelsin' yazılmaz." dedi.



Raporda ağır tahrifat



Eminağaoğlu, raporun üstüne düşülen notlar sayesinde yeniden heyet önüne çıkmış ve çürük raporu almıştı. Albay rütbesinden emekli olan Artuç, 20 yıl öncesine ait raporu televizyonda görmüş. Askerlik yapmamak için sahte rapor aldığı yönündeki iddialar üzerine ART'ye çıkan Eminağaoğlu, bazı belgeler göstererek kendini savunmuştu.



Programı izleyen Osman Artuç, raporun üstündeki yazının kendisine ait olmadığını fark etmiş. Halen özel bir hastanede genel cerrah olarak çalışan Osman Artuç, ekrana yansıyan 3 belgedeki eklemelerin bile farklı olduğunu vurguluyor. Birinci belgede hiçbir bilgi bulunmazken, ikincisinde Artuç'un kaşeli imzasının üst tarafına el yazısıyla "Ameliyat raporları istenmeli" notu yazılmış. Üçüncü nüshada ise sadece 'raporu' deniliyor.



Belgelere müdahale edilmiş olabilir



Bu yazılar birbirinden farklı. Birinde 'ameliyat raporları' diğerinde 'raporu' deniliyor. Uzun yıllar askerî hastanelerde çalışan bir uzman, normal prosedüre göre, söz konusu iki belgenin Eminağaoğlu'na teslim edilip diğerinin şubesine gönderilmesi gerektiğini vurguluyor. Bu noktada belgelere müdahale edilmiş olabileceğini anlatan uzman, ilk belgede herhangi bir not olmadığını hatırlatarak, evrakta sahtecilik yapıldığını iddia ediyor.



"Gizlice bir şeyler yapılmış. Farklı bir durumun uygulandığı açıktır.'' ifadesini kullanıyor. Bu noktada gözler raporu hazırlayan Tabip Asteğmen Nejat Karaçınar'a çevriliyor. Karaçınar, 'sağlamdır' raporundan sadece bir hafta sonra Eminağaoğlu'nu heyet önüne çıkartmış ve rahatsızlığıyla alakalı hiçbir tetkik ve tahlil istenmeden çürük raporunu aldırmıştı. Çürük raporu verilecek herkes için askeri hastanelerde mutlaka test-tahlil ve ciddi tetkikler istenirken, Eminağaoğlu bu uygulamadan muaf tutulmuştu.



Eminağaoğlu'nun basına yansıyan çürük raporunda 1984 yılında karın ameliyatı olduğu belirtilmesine rağmen karaciğer hastalıklarıyla ilgili bir kod kullanılmış. Bu kod sayesinde çürük raporu düzenlenmiş.



