-Sağlam özür diledi TBMM (A.A) - 22.11.2011 - TBMM Başkanvekili Mehmet Sağlam, tutanakları okuduğunu belirterek, ''Şahsıma yakışmayan bir sözün ağzımdan çıktığı belli oluyor. Böyle bir sözün ağzımdan çıkmaması gerekirdi. Özür diliyorum'' dedi. TBMM Genel Kurulu'nda, CHP Grup Başkanvekili Muharrem İnce, yerinden ayağa kalkarak, Sağlam'a hitaben, ''Sayın Başkan, burada sinkaflı bir söz ettiniz. Televizyonları izleyenler bizden çok daha rahat duyuyor. Şu anda Facebook ve Twitter'de bununla ilgili yorumlar yapılıyor. Sizin ağzınızdan böyle bir laf çıktı mı? Umarım çıkmamıştır'' dedi. Sağlam, bunun üzerine birleşime ara verdi. Aranın ardından tutanakları okuyan Sağlam, ''Şahsıma yakışmayan bir sözün ağzımdan çıktığı belli oluyor. Böyle bir sözün ağzımdan çıkmaması gerekirdi. Özür diliyorum'' dedi. CHP Grup Başkanvekili Muharrem İnce, bu sözler üzerine tüm CHP milletvekillerini kürsünün etrafında toplanmaya çağırdı. İnce'nin ayrılana kadar eylemi sürdüreceklerini belirtmesi üzerine Sağlam, birleşimi kapattı.