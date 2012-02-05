-Sağlam: Oyuncularımın mücadelesinden memnunum BURSA (A.A) - 05.02.2012 - Bursaspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, 0-0 biten Orduspor maçına ilişkin olarak, ''Oyuncularımın maçın son dakikasına kadar kazanmak için ortaya koyduğu mücadeleden memnunum'' dedi. Sağlam, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında, Orduspor'un maça 1 puan parolasıyla çıktığını, savunma ağırlıklı bir oyun sergileyip, kontrataklarla gol aradığını söyledi. Orduspor'un son haftalarda çıkışa geçen bir takım olduğunu ifade eden Sağlam, ''Genel anlamda oyunun hakimi ve yönlendiren bizdik. İlk yarıda Pinto, ikinci yarıda Ozan, Batalla ve Turgay ile girdiğimiz pozisyonlar vardı. Kapanan rakibimizi açmakta ikinci yarı başarılı olduk ama fırsatları değerlendiremedik'' diye konuştu. Sağlam, sahadan galibiyetle ayrılamadıkları için üzgün olduklarını belirterek, şöyle devam etti: ''Oyuncularımın maçın son dakikasına kadar kazanmak için ortaya koyduğu mücadeleden memnunum. Bundan sonra fazla maç kalmadı. Rakibi de tebrik ediyorum. Hakemin kalecinin oyunu soğutma ve yavaşlatma çabalarına 90 artı 3'te cevap vermesi, futbol oynamak isteyen bir takım için üzücü. Bütün hakemlere söylüyorum, bu konuda daha dikkatli olmalılar. Sanıyorum kaleci kullandığı aut atışlarda 7-8 dakika çaldı. Bizim de kapanan rakiplere karşı daha iyi hazırlanmamız gerekiyor.'' -Orduspor Teknik Direktörü Cuper Orduspor Teknik Direktörü Hector Cuper ise maçın ardından düzenlediği basın toplantısında, maçın 20-25 dakikalık bölümünde iyi şeyler yaptıklarını, kalan bölümde ise oyuncularının çok sayıda top kaybedip, rakip kaleye isabetli şutlar gönderemediğini kaydetti. Bursaspor'un iyi oyunculardan kurulu bir takım olduğunu dile getiren Cuper, ''Bugünkü maçın tek sevindirici kısmı, burada aldığımız 1 puandı. Doğrusu bu oyunla bunu bile hak etmedik. Bursaspor gibi güçlü bir takım karşısında puan almamız önemliydi. Bundan sonra üstüne koyarak eksiklerimizi de gidererek ligde iyi yerlere gelmeye çalışacağız'' diye konuştu.