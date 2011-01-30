-SAĞLAM: OYUN DİSİPLİNİNDEN KOPMADIK BURSA (A.A) - 29.01.2011 - Bursaspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, ''Maçın başından sonuna dek oyun disiplininden kopmadık ve sahadan net bir skorla 3 puan alarak ayrıldık'' dedi. Sağlam, 2-0 kazandıkları Galatasaray maçından sonra yaptığı açıklamada, geçen hafta 0-0 biten Konyaspor maçının ardından bugünkü Galatasaray maçının kendileri için zirve yarışından uzaklaşmama adına daha önemli haline geldiğini söyledi. Galatasaray'ın da sahaya, geçen haftayı galibiyetle geçmenin moraliyle çıktığını dile getiren Sağlam, şunları söyledi: ''Karşımızda yeni transferleriyle kadrosunu güçlendirmiş bir Galatasaray vardı. İyi savunma yapıp 90 dakika kalemizde hiç pozisyon vermememiz takım savunmamız açısından önemliydi. Yarınki maç ne olur bilemem ama liderle puan farkını korumuş olduk. Bugünkü oyun ve mücadele gelecek adına bizi umutlandırdı. Oyuncularımı kutluyorum.''