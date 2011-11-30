-Sağlam: Milli Takım hedeflerim arasında BURSA (A.A) - 30.11.2011 - Bursaspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, ''Benim de hedeflerim arasında Milli Takım çalıştırmak var ama şu an böyle bir beklenti içinde değilim. Orası özel bir yer. İnşallah önümüzdeki yıllarda bu çizgimizi devam ettirirsek orada olmayı istiyoruz'' dedi. Sağlam, takım oyuncularından Basser ve kaptan Ömer Erdoğan ile Bahçeşehir Koleji'ndeki öğrencilerle buluşarak, soruları yanıtladı. Sağlam burada yaptığı konuşmada, hafta sonunun moral bozukluğunu, öğrenciler ile oluşan sıcak ortamda üzerlerinden atacaklarını söyledi. Buradan alacakları moralle Eskişehirspor maçına hazırlanacaklarını kaydeden Sağlam, ''Bu sene şanssız bir dönem yaşıyoruz. Ama ben bu şanssızlığın hafta sonu Eskişehirspor maçıyla son bulup, yeniden çıkışa geçeceğimize yürekten inanıyorum. Beni bu kadar inançlı konuşmaya sevk eden de oyuncu kardeşlerimizin inancı, yeteneği ve olaya bakış açısıdır'' diye konuştu. -''Milli Takım özel bir yer''- Bir öğrencinin, ''Hiddink'in yerine Milli Takım Teknik Direktörü olmayı düşündünüz mü?'' sorusuna esprili bir dille, ''Soru çalışmadığımız yerden geldi'' cevabını veren genç teknik adam, ardından şunları söyledi: ''Daha önceden çok net bir şekilde ortaya koydum. Fatih Terim görevi bıraktıktan sonra yine bizim ismimiz geçmişti. 'Bursasporla çok önemli bir hedefin içindeyiz ve yapacak çok işimiz var' demiştik. Ben 42 yaşındayım ve önümde antrenörlük yapmak için uzun yıllarım var. Tabii ki benim de hedeflerim arasında Milli Takım çalıştırmak var ama şu an böyle bir beklenti içinde değilim.''