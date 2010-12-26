-SAĞLAM: LİGİN İLK YARISINDAN DAHA İYİ OLACAĞIZ ANTALYA (A.A) - 26.12.2010 - Bursaspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, futbolseverlerin ligin ikinci yarısında daha iyi bir Bursaspor izleyeceğini, hangi şartta olursa olsun futbolcu satmayacaklarını bildirdi. Antalya'da düzenlenen UEFA Pro-lisans Güncelleme Kursuna katılan Ertuğrul Sağlam yaptığı açıklamada, Bursaspor'un mütevazı bir takım olduğunu söyledi. Geçen yıl hak ederek bir şampiyonluk elde ettiklerini belirten Sağlam, bu yıl da aynı başarıyı yakalamak istediklerini kaydetti. Ligin ikinci yarısında ilk yarıdan daha iyi bir Bursaspor'un olacağını vurgulayan Sağlam, ''Ligin ikinci yarısındaki beklentimiz daha iyi futbol oynayan Bursaspor şeklinde. Davranış ve söylemlerimizle hiç kimseyi incitmeden şampiyonluk yarışının içinde olmaya çalışacağız'' dedi. Şampiyonluk yarışında Trabzonspor, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Kayserispor gibi iddialı rakiplerinin bulunduğunu ifade eden Sağlam, bu sene Anadolu takımlarının ön plana çıkmaya başladığına işaret etti. Özellikle iyi transferler yapan Beşiktaş ve Galatasaray'in geride kaldıklarına değinen Sağlam, ''3 puanlık sistemde 9-10 puanın yarıştan yok olma gibi bir pozisyon ortaya çıkarmayacağı da kesin. Lige verilen arada 3 büyükler önemli takviyeler yapıyorlar. İkinci yarıda yarışın içine gireceklerdir ve ligin sonuna kadar şampiyonluğu 4-5 takım kovalayacaktır'' diye konuştu. Sağlam, Çek Cumhuriyeti'nde bir oyuncuyla ilgilendiklerini, bir santrafor alıp transferi bitireceklerini açıkladı. Bursasporlu futbolcular hakkında çıkan transfer haberlerini de değerlendiren Sağlam, şöyle konuştu: ''Ara transfer döneminde Sercan, Volkan, Ozan, Serdar gibi oyuncuları kesinlikle bırakmayacağız. Bu oyuncular bizim için çok önemli. Zirve yarışında bize çok büyük katkılar sağlayacaklar. Hangi şartta olursa olsun, şu an itibariyle bir oyuncu bile satmayacağız.'' Şampiyonlar Ligi'nde bu sene tecrübe kazandıklarını ifade eden Sağlam, gelecek yıl da Şampiyonlar Ligi'ne kalarak daha iyi transferlerle bir üst tura çıkmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.