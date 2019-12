-SAĞLAM: LİDERLİĞİMİZ MESAJ VERECEK BURSA (A.A) - 17.02.2011 - Bursaspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, ''Cumartesi günü saat 18.00 itibarıyla ligin lideri olarak karşılaşmadan ayrılmak istiyoruz. Şampiyonluk mücadelesinde Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin öne çıkarıldığı bir ortamda, maçı kazanıp lider olmamız bazı kesimlere önemli mesajlar verecektir'' dedi. Sağlam, Engelliler İş Okulu Nis Kafe'de engelli öğrenciler Yavuz Beyazıt ve Halil İbrahim Aral ile birlikte düzenlediği basın toplantısında, çok anlamlı bir yerde toplantı yaptıklarını söyledi. Ligde zirve yarışın çok daha güzel hale geldiğini belirten Sağlam, zirvedeki 3 takıma her an Kayserispor'un da katılabileceğini vurguladı. Sağlam, 4 takımın bundan sonraki maçlarını daha iyi değerlendirmeye çalışacağına değinerek, Bursaspor olarak ellerinden gelenin en iyisini yapmaları gerektiğini anlattı. Eskişehirspor maçında yaşananların kendileri için çok önemli ders olduğuna dikkati çeken Sağlam, şöyle devam etti: ''Eskişehirspor maçından sonra gördük ki zirve mücadelesini etkileyecek en önemli unsur, bizlerin, oyuncularımızın ve taraftarlarımızın sergileyeceği tavırlar olacaktır. Bundan sonra bizim çok daha dikkatli olmamızı gerektirecek. Hakemler kuralları çok hassas bir şekilde bizim üzerimizde kullanmaya başladı. Bunu Eskişehir'de gördük. Ozan'ın kırmızı kartı, benim saha dışına gönderilmem, bizi daha dikkatli olmaya sevk edecektir. Bizim için Eskişehir maçı bu anlamda uyarı niteliğinde oldu. Bundan sonraki haftalarda davranışlarımızı, söylemlerimizi bize olumlu yansıyacak şekilde kullanmayı düşünüyoruz. Taraftarlarımızdan rica ediyorum, bundan sonra yapacağımız en ufak bir sıkıntı bize pahalıya mal olabilir. Çok daha dikkatli olmamız gerekecek.'' -LİDERLİK HESABI- Gaziantepspor maçının kendileri için çok önemli olduğunu belirten Sağlam, şunları söyledi: ''Şampiyonluk mücadelesinde üstümüzdeki iki rakip bizden sonra oynayacak, kazandığımız takdirde lider olacağız. Bu, rakiplerimizin üzerinde nasıl bir etki oluşturur hep beraber göreceğiz. Ama cumartesi günü saat 18.00 itibarıyla ligin lideri olarak karşılaşmadan ayrılmak istiyoruz. Şampiyonluk mücadelesinde Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin öne çıkarıldığı bir ortamda, maçı kazanıp lider olmamız bazı kesimlere önemli mesajlar verecektir.'' Genç teknik direktör, taraftarlardan 90 dakika aralıksız takımı desteklemelerini isteyerek, ''Küfürden, şiddetten uzak, şampiyon takımın taraftarına yakışır şekilde bizi desteklemelerini istiyorum. Bizim ortaya koyacağımız performansla onların desteğini bileştirerek mutlu şekilde ayrılacağımıza inanıyorum'' diye konuştu. -''HER ZAMAN MÜTAVAZI OLDUK''- Sağlam, Ozan İpek kırmızı kartı ve İsmail Haktan Odabaşı'nın sakatlığı dışında Gökçek Vederson ve Volkan Şen'in, Gaziantepspor maçında oynayıp oynamayacağının yarın belli olacağını belirterek, şunları söyledi: ''Zirve mücadelesi kritik bir hale geldi. Ben kendi adıma söz veriyorum. Nasıl bir durumla karşılaşırsak karşılaşayım, ortamı gerecek, kulübü zor durumda bırakacak söylemlerden uzak duracağız. Kulüpte görev alan herkesin de aynı ciddiyeti göstererek Bursaspor'a yakışır söylemlerde olması benim en büyük dileğim. Biz, geçen sene böyle davrandık. Her zaman mütevazı olduk, olgun şekilde olayları karşıladık ve bunun sonucu olarak şampiyon olduk. Bu sene de aynı şekilde devam edeceğiz.'' -''DAHA DİKKATLİ OLMALIYIZ'' UYARISI- Bir gazetecinin, ''Daha dikkatli olmalıyız'' sözüyle ne demek istendiğinin sorulması üzerine Ertuğrul Sağlam, şunları kaydetti: ''Zaman zaman istemediğimiz durumlarla karşılaşıyoruz. Bana göre, olmayacak bir penaltı. Daha sonra o penaltı ise 3 pozisyonda hakemin penaltı vermemesi. Çok masum bir tepkide oyuncumuzun atılması. Benim 'bravo' demem nedeniyle uyarılmadan atılmam. Halis Özkahya ile yüz yüze gelmeden 40 metreden dışarı göndermesi ki bizi de uyarabilirdi, 'yaptığın yanlış, bir daha yaparsan atarız' diyebilirdi. Bize bu karşılaşmadan çok hassas davranıldı ve bunun sıkıntısını yaşadık. Bir hakem şanssızlığı yaşandığını düşünüyorum. Bundan sonra da daha basit hatalarla oyuncumuz atılabilir. Biz bir hareketimizle oyundan atılabiliriz. Taraftarımızın göstereceği basit bir tepkiden sahamız kapanabilir. İşte bunlar olabilir diye daha dikkatli olmamız gerektiğini söylüyorum. İnşallah biz de bu şekilde devam edeceğiz. Biz bu gibi olaylar karşısında bile sakinliğimizi koruyarak tepki vermemeye, insanları rencide edici açıklamalar yapmamaya dikkat ettik.''