-SAĞLAM: KIRIKHANSPOR'U TEBRİK EDİYORUM BURSA (A.A) - 10.11.2010 - Bursaspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, ''Kırıkhanspor'u tebrik ediyorum, saygı gösterecek şekilde iyi mücadele ettiler'' dedi. Sağlam, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında, maç boyunca rakibe baskı kurup, topa hakim olamayınca sıkıntı yaşadıklarını söyledi. ''Kötü oynadık diyemeyeceğim çünkü bunu demek bile iltifat olur'' diyen Sağlam, bu maçta Harun ve Serdar gibi genç oyunculara şans verdiğini, daha sonra yaptıkları değişikliklerin de oyuna hareketlilik getirmeye yetmediğini kaydetti. Sağlam, maçın başından sonuna dek kötü futbol oynadıklarını, bütün sorumluluğun da kendisine ait olduğunu ifade ederek, ''Ligin zirvesinde yer alan, Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden bir takımın böyle kötü oynamaya hakkı yok. Bir 3. Lig takımına hatta amatör küme takımına yenilebilirsiniz ama kazanma arzusundan yoksun mücadele edemezsiniz. Taraftarlarımızdan onlara kötü oyun sergilediğimiz için özür diliyorum. Kırıkhanspor'u tebrik ediyorum, saygı gösterecek şekilde iyi mücadele ettiler'' diye konuştu. -KIRIKHANSPOR CEPHESİ- Kırıkhanspor Teknik Direktörü Ali Beykoz da Türkiye'nin en büyük takımıyla oynadıklarını ve puan aldıkları için mutlu olduklarını söyledi. Bursaspor ile zorlu bir maç oynadıklarını, oyunu çirkinleştirmeden mücadele ettiklerini dile getiren Beykoz, şöyle devam etti: ''Maçı kaybedebilir, çok gol yiyebilirdik. Ama bunu önemsemeden, futbol oynamaya çalıştık. Hayatınızda anlatacağınız bir anı olacak, görsel olarak keyif veren bir oyun oldu. Türkiye'nin en büyük takımıyla oynadık ve puan aldık, mutluyuz. Bundan sonraki maçlara tecrübeli olarak çıkacağız. Bursaspor'a başarılar diliyorum.'' Beykoz, Kırıkhanspor'da 18 yıl önce futbolcu olarak forma giydiğini, 6 gün önce de teknik direktör olarak anlaştığını, maça farklı duygularla çıktığını sözlerine ekledi.