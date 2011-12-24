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Politika

Sağlam: ''Kardeşçe yaşamaya devam edeceğiz'' KAHRAMANMARAŞ (A.A)

24 Aralık 2011 22:16

-Sağlam: ''Kardeşçe yaşamaya devam edeceğiz'' KAHRAMANMARAŞ (A.A) - 24.12.2011 - TBMM Başkanvekili ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Mehmet Sağlam, ''Tüm Kahramanmaraşlılar olarak kardeşçe yaşadık ve kardeşçe yaşamaya devam edeceğiz'' dedi. Sağlam, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şöyle konuştu: ''Kahramanmaraş'ta herkes huzur ve güven ortamı içinde kardeşçe yaşar. Bizler 33 yıl önce de şimdi de tüm Kahramanmaraşlılar olarak kardeşçe yaşadık ve yaşamaya da devam edeceğiz. Maalesef, 1970'li yıllarda oynanan oyunlar tekrar sergilenmek istenmektedir. Bu oyunun aslını hepimiz biliyoruz. Kahramanmaraş'ta hemşehrilerimiz dışardan gelen provokatörlerin kışkırtması ile galeyana getirilen alevi ve sünni halkımız bir takım problemler yaşamıştır. Artık o günleri tekrar hatırlamak ve yaşamak istemiyoruz. Bugün görüyoruz ki yıllar önceki oynanan aynı senaryoyu tekrar ederek bizleri birbirimize düşürmeye çalışanlar var.  Ama artık bu oyuna vatandaşlarımız gelmeyecektir. Bu nedenle bu gün Kahramanmaraş'a giriş ve çıkışlar kontrol edilerek bazı olması muhtemel olayların önüne geçilmek amacı ile önlemler alınmıştır. Hiç kimsenin bizleri çeşitli etnik ayrımcıkları kullanarak birbirimize düşürmesine asla izin vermeyeceğiz. Kahramanmaraş'ta yaşayan alevi ve sünni vatandaşımız hoşgörü ve kardeşlik anlayışı içerisinde her gün birbirlerine biraz daha yakınlaşmaktadır. Meydana gelen huzur ve güven ortamını sarsacak hiçbir gelişmeyi istemiyoruz.''

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