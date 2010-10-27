T24 - Tekerlekli Sandalye Milli Takım eski antrenörü İncesu federasyondan bir yöneticinin sporculara, “Sağlam kadınlarla evlenmeyin, tatmin edemezsiniz” dediğini söyledi, o yöneticinin Mehmet Turan olduğu belirlendi.

Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı’nda yaşananlar, kamuoyuna bomba gibi düştü...

Her şey dün sabah salsabasket.blogspot.com adlı sitede, görevine son verilen Milli Takım eski antrenörü Sedat İncesu’nun açıklamalarıyla başladı. İncesu, Türk sporunda ‘klasik’ hale gelen imkansızlıkların ardından öyle bir iddiada bulunuyordu ki, yenilir yutulur türden değildi. İncesu, Bedensel Engelliler Spor Federasyonu’nda bulunan bir yöneticinin, sporculara söylediği ‘cinsel içerikli’ sataşmaları tüm açıklığıyla gözler önüne serdi.

Sedat İncesu, geçen yıl Avrupa Şampiyonası’nda finale yürüyen Tekerlekli Sandalye Milli Takımı oyuncularına “Siz sakatsınız. Sağlam kadınlarla evlenirseniz, onları tatmin edemezsiniz. Sizi boynuzlarlar. Engelli eşi olan, kocasını aldatır” diyen yöneticinin takımda büyük rahatsızlık yarattığını belirtti ama isim vermedi.

Habertürk gazetesinin yaptığı araştırmalar, ‘sözde şaka’ yaparak engelli oyuncuların gururuyla oynadığı ifade edilen bu kişinin, Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Genel Sekreteri Mehmet Turan olduğunu ortaya çıkardı. Tekerlekli Sandalye Milli Takım Antrenörlüğü’ndeki görevinden 1 hafta önce alınan Sedat İncesu, söz konusu iddiaları doğrularken, olayın yargıya intikal ettiğine dikkat çekti. Bu aşamadan sonra artık mahkemede konuşacağının altını çizen İncesu, “Olay mahkemelik olduğu için fazla ayrıntıya giremiyorum. Ancak bu iddialar sonuna kadar doğru. Konuyu rapor olarak federasyona bildirdim” dedi.



‘Ben salak mıyım'

Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Genel Sekreteri Mehmet Turan, “Sağlam insana da, engelliye de böyle bir şey söylenmez. Ben salak mıyım? Sedat İncesu’nun elinde bir belgesi varsa, şahidi varsa olayı ispatlasın. Ben böyle bir şey söylemedim. Bu haber çıkarsa da İncesu’nun aleyhine olur. Onu Disiplin Kurulu’na sevk ederim, ceza alır. Milli Takım’dan sonra Galatasaray’daki antrenörlük hayatı da sona erer" dedi.



Federasyon şaşırttı: Erkekler arasında yapılan bir espri

Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Mustafa Veysel Gürpınar, “Bunlar erkek ortamında yapılan espriler” ifadesini kullandı. Antrenör İncesu’nun söylediği gibi bir raporun kendisine ulaşmadığını belirten Gürpınar şunları söyledi: 17 Ekim’de yönetim kurulu kararıyla Sedat İncesu’nun görevine son verilmişti. Görevden alınınca mı bunları gündeme getiriyor? 2-3 ay önce Mehmet Turan’ın kullandığını iddia ettiği bu sözleri bize sözlü olarak bildirmişti. Biz de erkek ortamında yapılan bir espri olarak kabul ettik. Sedat hoca, sandalyelerin kırık olduğunu da bize bildirmişti.

Biz de Türkiye Engelliler Spor Eğitim ve Yardım Vakfı Başkanı Yavuz Kocaömer’den sandalye istedik. Zira o dönemde Acun Ilıcalı aracılığıyla 10 trilyon para toplanmıştı. Ancak bize bir yardım gelmedi. Sandalyelerin siparişini de bu hafta verebildik. Sedat İncesu’nun bu sözlerini ihbar kabul ediyorum. Hukuk danışmanıma konuyu aktaracağım.



Engelli sporcular İncesu'yu doğruladı

Sedat İncesu’nun ortaya attığı iddialar, basketbol gündeminde büyük yankı uyandırırken, gözler Tekerlekli Sandalye Milli Takımı oyuncularına çevrildi. Habertürk gazetesi, Genel Sekreter Mehmet Turan’ın söz konusu ifadeleri kullandığı ortamda yer alan sporculara ulaştı. Milli Takım’daki kariyerlerini ‘riske etmemek amacıyla’ isimlerinin gizli tutulmasını isteyen sporcular, “Mehmet Turan bize bu sözleri sarfetti” diyerek Milli Takım’daki görevinden alınan antrenör Sedat İncesu’yu doğruladı.



Çıldırtan iddialar:

Tekerlekli Sandalye Milli Takım’daki skandallar ‘çirkin espriyle’ de bitmiyor. İncesu’nun herkesi şaşkına çevirecek dev iddiaları şöyle:

-Temmuz ayında İngiltere’de yapılan Dünya Şampiyonası’na sporcular kırık sandalyelerle gitti. Sporcuların kırıkları tamir ettirmek için istediği 20 TL’lik ücret de federasyon tarafından ödenmedi.



-Ay-Yıldızlı kafilede fizyoterapist ve doktor bulunmuyordu! Bu nedenle yaşanan sakatlıklara müdahale edilemedi.



-Genç Milli Takım Kampı’ndaki skandal daha da büyük. Kadrodaki 17 yaşında olan bir sporcu aynı gün iki kez mide kanaması geçirdi. Herhangi bir sağlık görevlisinin bulunmadığı kampta, sporcuyu ölümden Genç Milli Takım Antrenörü Can Aksu kurtardı.



-Oyunculara 20 TL ‘kaynak ücreti’ verilmezken, federasyon görevlileri normal sporcu harcırahlarının yüzde 50 fazlasını ceplerine koydu.



