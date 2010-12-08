-SAĞLAM: İLK PUANIMIZ İÇİN MUTLUYUM BURSA (A.A) - 08.12.2010 - Bursasopr Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, ''Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk puanımızı aldığımız için mutluyum. Oyuncularıma teşekkür ediyorum'' dedi. Sağlam, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında, Glasgow Rangers karşısına büyük bölümünü 10 kişi oynadıkları Beşiktaş maçındaki kadrodan 8 oyuncuyu çıkararak çıktıklarını, ancak Bursaspor olarak sezon başından beri bireysel değil, sistem oyunu oynadıkları için bundan çok fazla etkilenmediklerini söyledi. Karşılaşmanın oldukça zevkli geçtiğini, üst düzey ve baskılı bir oyun sergilediklerini, bu baskı sonucu aradıkları golü bulduklarını, birkaç pozisyondan da yararlanamadıklarını kaydetti. Sağlam, ''Bursaspor'un Şampiyonlar Ligi'nde 1 puan alması sizce başarı mı?'' sorusuna şu yanıtı verdi: ''Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'den kim mücadele ederse etsin, 1 puanı başarı olarak değerlendirmek mümkün değil. Bursaspor açısından, kendimizi rahatlatma adına çok fazla mazeretler öne sürebiliriz. Gelecek sezon oynama hakkı kazanacağımız Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon elde ettiğimiz tecrübe, deneyim ve çıkardığımız derslerle çok daha iyi Şampiyonlar Ligi mücadelesi vereceğimizi şimdiden söyleyebilirim.'' Sağlam, ''Daha önceki 5 maçta golü yedikten sonra oyundan düşen bir Bursaspor vardı. Bugün ise yenik duruma düşmenize karşın rakibe baskı kurdunuz. Bunu neye bağlıyorsunuz'' sorusunu ise ''Deplasmanda oynadığımız Glasgow Rangers maçında geri düştükten sonra oyunda tam baskı oluşturmuştuk. Ancak orada bu kadar pozisyon üretemedik. Manchester United deplasmanında da yenildik duruma düşmemize rağmen zaman zaman rakibe baskı oluşturmayı bilmiştik. Bugünkü karşılaşmada ise belki de taraftarlarımız önünde Şampiyonlar Ligi mücadelemizi iyi bir futbolla, iy ibir sonuçla bitirme arzusu da vardı bizde. Oyun güzeldi, izleyenler keyif aldı'' diye cevapladı. Volkan Şen'in neden 18 kişilik kadroda yer almadığına ilişkin soru üzerine Sağlam, ''Volkan, Beşiktaş maçında kendisinin de bizim de istemediğimiz bir davranışından ötürü kırmızı kart gördü. Moral motivasyonu alt seviyedeydi. O moral kalitesiyle takıma faydalı olabileceğini düşünmediğimiz için kadroya almadık'' değerlendirmesinde bulundu. Sağlam, bazı futbolcuların ıslıklanmasına ilişkin olarak da ''Taraftarlarımızın bir kısmı kendi takımının oyuncusuna olumsuz tezahürat yaparak, ıslıklı protestoyla moralini bozarak ne yapmak istedi, anlamış değilim. Onlar bunu yaparken, biz oyuncularımızın moralini yukarı çekmek için saha kenarında adeta yırtındık. Oyuncuları ıslıklamanın, moralini bozmanın kimseye faydası olmaz, diye düşünüyorum. Onların, Bursaspor'u sevenler olduğunu düşünmüyorum'' diye konuştu.