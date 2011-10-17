-Sağlam: İki takımı da kutlamak gerekir İSTANBUL (A.A) - 16.10.2011 - Spor Toto Süper Lig'de haftayı 2-1'lik Galatasaray yenilgisiyle kapatan Bursaspor'da teknik direktör Ertuğrul Sağlam, Türk Telekom Arena'nın saha zemininden şikayet etti. Ertuğrul Sağlam, karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında, ''Sahanın balçık olduğu ve saha zemininin direnemediği bir ortamda maç yaptık. Bu ağır şartlarda futbol kalitesini yükseltmeye çalışan iki takımın oyuncularını da kutlamak lazım'' dedi. İlk yarıda ve ikinci yarıda net fırsatları değerlendiremediklerini söyleyen Sağlam, ''İlk yarıdaki gol bize daha farklı bir oyun getirebilirdi, ama maalesef iki net fırsatı değerlendiremedik. İkinci devrede ise kalemize gelen tek top gol oldu. Buna şanssızlık demeyeceğim, zafiyet var. Bu son golün olmaması gerekirdi'' diye konuştu. Takım olarak son paslarda sıkıntı yaşadıklarını aktaran Ertuğrul Sağlam, şunları kaydetti: ''İkinci yarıda daha fazla pozisyon bulmaya başladık, ama yine final pasları belirleyici oldu. Fırsatları değerlendiremedik. Golden sonra rakibin risk aldığı bölümleri de kullanamadık. İki golün de gelişi benzer oldu. İlerleyen haftalara bunu taşımamalıyız. Önümüzde Trabzonspor maçı var ve bu maçtan gereken dersleri çıkarmalıyız. Biz oyuncu kalitesi belli sınırlarda olan bir takımız. Bu dezavantajımızı daha fazla çalışarak gidermeliyiz. İki sene önce şampiyon olurken ve geçene sene 3. olurken de yaptığımız buydu.'' Sağlam, eski öğrencisi Sercan Yıldırım'ın performansının sorulması üzerine de ''Sercan yetenekli bir oyuncu. Çok da kaliteli. İkinci devre oyuna girdiği için sıkıntı yaşadığını düşünüyorum. İlerleyen haftalarda daha faydalı olur. Bu tip oyuncular daha fazla süre aldıkça performanslarını yükseltirler'' yanıtını verdi.