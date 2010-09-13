T24 LogoT24 Logo
Spor

SAĞLAM: HER ZAMAN FAVORİLER KAZANMIYOR BURSA (A.A)

13 Eylül 2010 22:29

-SAĞLAM: HER ZAMAN FAVORİLER KAZANMIYOR BURSA (A.A) - 13.09.2010 - Bursaspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, Avrupa Şampiyonlar Ligi (C) Grubu'nda yarın akşam yapacakları Valencia maçıyla ilgili ''Valencia çok güçlü bir ekip, belki de maçın favorisi olarak gösteriliyor ama futbolda her zaman favoriler kazanmıyor'' dedi. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Valencia maçı öncesi Özlüce Tesisleri'ni ziyaret ederek, yeşil-beyazlı teknik heyet ve oyunculara baklava ikram edip başarılar diledi. Bursaspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, ziyarette yaptığı konuşmada, önemli bir gün öncesi kendilerine gösterdiği manevi destekten ötürü Büyükşehir Belediye Başkanı Altepe'ye teşekkür etti. Bugüne kadar ürettikleri ve bundan sonra üretecekleri başarılarda özellikle kentin ileri gelenleri ve halkın desteğinin çok önemli olduğuna değinen Sağlam, ''Büyük başarıları da zaten bu sayede elde ettik. Sayın başkanımız, sayın valimiz hep bizlerle beraber oldu. Taraftarımızın, halkımızın desteğini hep yanımızda hissettik'' dedi. Sağlam, kendilerine inanan, güvenen ve destek olan insanların emeklerini ve desteklerini karşılıksız bırakmadıklarını ifade ederek, şunları söyledi: ''İnşallah bizim için hem şehrimiz hem ülkemiz için çok önemli olan Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi ve şehrimizi çok iyi temsil etmeye başlayacağız yarından itibaren. 6 maçlık bu periyotta yapmamız gereken iş öncelikle iyi neticeler alıp ülkemizi iyi şekilde temsil edip gruplardan çıkabilmek. Bunun için yarın ki başlangıcı iyi yapmak istiyoruz. Yarın yine taraftarımızın da desteğiyle, ülkemizin misafirperverliğini bütün Avrupa'ya gösterip, gurup karşılaşmalarına iyi bir başlangıç yapmak isteyeceğiz. Valencia çok güçlü bir ekip belki de maçın favorisi olarak gösteriliyor ama futbolda her zaman favoriler kazanmıyor. Dolasıyla biz de kendi gücümüzle yüzleşerek yarın güzel bir başlangıç yapmak isteyeceğiz''

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24