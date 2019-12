-SAĞLAM: HER ZAMAN FAVORİLER KAZANMIYOR BURSA (A.A) - 13.09.2010 - Bursaspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, Avrupa Şampiyonlar Ligi (C) Grubu'nda yarın akşam yapacakları Valencia maçıyla ilgili ''Valencia çok güçlü bir ekip, belki de maçın favorisi olarak gösteriliyor ama futbolda her zaman favoriler kazanmıyor'' dedi. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Valencia maçı öncesi Özlüce Tesisleri'ni ziyaret ederek, yeşil-beyazlı teknik heyet ve oyunculara baklava ikram edip başarılar diledi. Bursaspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, ziyarette yaptığı konuşmada, önemli bir gün öncesi kendilerine gösterdiği manevi destekten ötürü Büyükşehir Belediye Başkanı Altepe'ye teşekkür etti. Bugüne kadar ürettikleri ve bundan sonra üretecekleri başarılarda özellikle kentin ileri gelenleri ve halkın desteğinin çok önemli olduğuna değinen Sağlam, ''Büyük başarıları da zaten bu sayede elde ettik. Sayın başkanımız, sayın valimiz hep bizlerle beraber oldu. Taraftarımızın, halkımızın desteğini hep yanımızda hissettik'' dedi. Sağlam, kendilerine inanan, güvenen ve destek olan insanların emeklerini ve desteklerini karşılıksız bırakmadıklarını ifade ederek, şunları söyledi: ''İnşallah bizim için hem şehrimiz hem ülkemiz için çok önemli olan Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi ve şehrimizi çok iyi temsil etmeye başlayacağız yarından itibaren. 6 maçlık bu periyotta yapmamız gereken iş öncelikle iyi neticeler alıp ülkemizi iyi şekilde temsil edip gruplardan çıkabilmek. Bunun için yarın ki başlangıcı iyi yapmak istiyoruz. Yarın yine taraftarımızın da desteğiyle, ülkemizin misafirperverliğini bütün Avrupa'ya gösterip, gurup karşılaşmalarına iyi bir başlangıç yapmak isteyeceğiz. Valencia çok güçlü bir ekip belki de maçın favorisi olarak gösteriliyor ama futbolda her zaman favoriler kazanmıyor. Dolasıyla biz de kendi gücümüzle yüzleşerek yarın güzel bir başlangıç yapmak isteyeceğiz''