-SAĞLAM: HEDEFİMİZ GALİBİYET BURSA (A.A) - 20.08.2010 - Bursaspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, ''Galatasaray karşısında da kesinlikle kazanmayı hedefleyen bir oyun anlayışıyla sahada mücadelemizi verip, gelecek adına bizi umutlandıracak futbol kalitesini ortaya koyup, sonuç almak istiyoruz'' dedi. Bursaspor Yaz Okulu'nun sertifika törenine katılan Sağlam, 22 Ağustos Pazar günü oynanacak Galatasaray-Bursaspor maçıyla ilgili gazetecilere açıklama yaptı. Sezona Konyaspor galibiyetiyle başladıkları Süper Lig'de ikinci hafta ligin zirvesi için önemli maçlar oynanacağını belirten Sağlam, Trabzonspor-Fenerbahçe ile Galatasaray-Bursaspor maçlarının haftanın en önemli karşılaşmaları arasında yer aldığını vurguladı. Sağlam, şöyle konuştu: ''Galatasaray'ın ilk maçlarını kaybetmesi onlar açısından bu karşılaşmayı biraz daha önemli hale getiriyor. Artı dün oynadıkları Avrupa maçını kazanamamış olmaları da bizimle oynayacakları maçta beklentiyi üst düzeye çıkardı.'' Şu anda içinde bulundukları durumun, ortaya koydukları futbol değerleri ve verdikleri mücadelenin, kesinlikle Galatasaray karşısında 3 puanı alacak güçlerinin olduğunu ortaya koyduğunu dile getiren Sağlam, ''Ortaya çıkacak her türlü sonuç, normal karşılanması gereken sonuçlar olacaktır. Galatasaray'ın kazanması da bizim kazanmamız da beraberlik de normal sonuçlar olacaktır. Her türlü sonuca açık bir karşılaşma oynanacak'' dedi. Turgay'ın sakatlığının devam ettiğini ve büyük bir ihtimalle Galatasaray karşısında yararlanamayacaklarını belirten Sağlam, Volkan Şen'in sakatlığının ise geçtiğini bildirdi. Sağlam, Insua'nın takımla çalışmaya başladığını, onu nasıl kullanacaklarına, oynayıp oynamayacağına yarın karar vereceklerini ifade ederek, bunun dışında bir eksiklerinin bulunmadığını, Galatasaray karşısına ideale yakın bir kadroyla çıkacaklarını anlattı. Bursaspor taraftarlarının da şampiyon bir takımın taraftarı olarak kendilerini destekleyeceğine inandığını dile getiren Sağlam, her türlü sonuçta, kendilerine yakışan davranışlar göstereceklerinden emin olduğunu söyledi. Sağlam, Bursaspor olarak takımı kentle buluşturmaya çalışırken bir taraftan da Bursapor'u Türkiye'nin takımı haline getirmeye çalıştıklarını ifade etti. Nunez'in daha önceki dönemlerde de transfer listelerinde bulunan bir oyuncu olduğuna değinen Sağlam, şunları kaydetti: ''Stefanov ve Nunez, ilk kez takımla oynadılar. Antrenman maçı bile oynamamışlardı. 15 dakikalık maçlarla takıma adapte etmeye çalıştık. İlk defa bir karşılaşma oynamış olmalarına rağmen taraftarımızın beğenisini kazanmaları çok önemliydi. Performansları ve taraftarlarımızın onları sevmesi bizi mutlu etti.''