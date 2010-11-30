-SAĞLAM: HAK ETTİĞİMİZ GALİBİYETİ ALDIK BURSA (A.A) - 29.11.2010 - Bursaspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, Kayserispor karşısında ikinci yarı net pozisyonlar yakaladıklarını, geç de olsa 2 gol bularak hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını söyledi. Sağlam, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında, bu akşamki maçın kendisi açısından ayrı önem taşıdığını, 2 sezon çalışarak temellerini attığı takımın bugün Türk futboluna damgasını vurmasından ve izleyenlere keyif veren bir oyun ortaya koymasından büyük bir keyif aldığını kaydetti. İki takımın sahaya mutlak kazanmak için çıktığını, ilk 45 dakika rüzgarın da etkisiyle keyif veren bir oyun sergileyemediklerini, pozisyonlar üretemediklerini dile getiren Sağlam, ancak ikinci yarıda çok farklı bir görüntü ortaya koyduklarını anlattı. Sağlam, ligin en disiplinli oyununu sergileyen, en az gol yiyen, az pozisyon veren takımına karşı çok etkili oynadıklarını dile getirerek, ''İkinci yarı net pozisyonlar yakaladık ama geç de olsa 2 gol bularak hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. Bu maç Valencia maçı sonrası yeniden lige dönmek, zirve yarışında geri kalmamak için çok önemliydi. O açıdan oyuncularımı kutluyorum'' dedi. Bir gazetecinin, ''Özellikle Ozan İpek, Batalla ve Mustafa Keçeli'nin performansı çok iyiydi. Bu konuda neler diyecek siniz?'' sorusuna Sağlam, ''İkinci yarı takım olarak iyi oynadık, pozisyon da vermedik. Yani takım olarak herkes elinden gelen mücadeleyi sergiledi'' yanıtını verdi.