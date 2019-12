-SAĞLAM: HAFTAYI KAYIPSIZ KAPATMAK İSTİYORUZ BURSA (A.A) - 10.12.2010 - Bursaspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, 13 Aralık Pazartesi akşamı sahalarında yapacakları Kasımpaşa maçıyla ilgili, ''Haftayı kayıpsız kapatmak istiyoruz ki, ligdeki zirve yarışında geride kalmayalım'' dedi. Sağlam, Bursa Atatürk Stadı'ndaki antrenman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi'ni iyi bir futbol ve iyi bir mücadele ile kapattıklarını kaydetti. Artık sadece Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda mücadele edeceklerini anlatan Sağlam, ''Bu yoğun süreci atlatıp artık tamamen lige ve Türkiye Kupası'na konsantre olmuş bir Bursaspor'un bundan öncekinden daha üst düzeyde bir performans ortaya koyacağını çok rahatlıkla söyleyebiliriz'' diye konuştu. Sağlam, öncelikle ligin ilk yarısının sonunda oynayacakları iki karşılaşmayı kayıpsız geçmeyi istediklerini vurgulayarak, şunları söyledi: ''Öncelikli düşüncemiz sahamızda oynayacağımız Kasımpaşa maçını kayıpsız atlatmaktır. Ligin zirvesinde 5'li bir grup var. İnanıyorum ki, Galatasaray da bu grubun içine yavaş yavaş yaklaşacaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyespor da katılabilir. Yani istediğimiz şekilde devreyi bitirebilirsek ikinci yarıya daha avantajlı bir konumda başlayabiliriz.'' Kasımpaşa maçında Volkan Şen'in cezası, Ali Tandoğan'ın da sakatlığı nedeniyle forma giyemeyeceklerini ifade eden Sağlam, daha önceki maçlarda olduğu gibi bu karşılaşmada da farklı bir 11 ile sahaya çıkabileceklerini söyledi. -BEŞİKTAŞ MAÇINDAKİ OLAYLAR- Sağlam, bir gazetecinin ''Beşiktaş maçındaki olayları nasıl değerlendiriyorsunuz'' sorusuna şu yanıtı verdi: ''Tabi sporun içinde görmek istemediğimiz, spor anlayışımıza ters şeyler bunlar. Şunu çok samimi şekilde söylemek isterim ki; geçtiğimiz sezon hem ligde şampiyon olduk hem de fair-play liginde şampiyon olduk. Çok üst düzey bir kalite ortaya koyduk. Belki de ülke standartlarının üstündeydi, bu kadar stres ve baskı varken. Baskı varken bile taraftarlarımız hiç bir zaman soğukkanlılığını kaybetmedi. Her dönemde sakin kalmayı becerdiler ve takımlarını desteklediler. Dolayısıyla bu durumun devam etmesi en büyük dileğimiz. Mesela, geçen sezonun son 10 karşılaşmasında stadımızda tek kelime dahi küfür duymadan sezonu tamamlamıştık. Yani o davranışları sergileyen insanlar, bu insanlar. O yüzden şu anda karşılaşılan bu durum çok hoş bir durum değil. Tabi taraftarlar arasında yaşanan olaylar açısından, şimdi kim haklı kim haksızı burada değerlendirmek çok zor. Bu kadar yaşanan olaydan sonra insanın üzülmemesi, canının sıkılmaması mümkün değil. Şimdi bakıyorsunuz bir tarafta biz, iki maç seyirsiz maç yaparken, diğer taraftan Beşiktaş iki maç seyircisiz olarak dışarıda oynayacak. Dolasıyla herkesin şapkasını önüne koyup iyice düşünmesi lazım. Neden, niçin yapıldı bu işler ve sonucunda kim zarar gördü. Bunu iyi değerlendirmek lazım. Yaşananları hiç tasvip etmesek de kimsenin hoşuna gitmese de gelecek adına bu yaşananlardan dersler çıkarıp bu olayların içindeki insanların kendi gelecekleriyle beraber, takımlarının geleceğiyle alakalı çok ciddi anlamda kendilerini sorgulamaları lazım.'' Bir gazetecinin, ''Futbol terörünün şiddet yasasıyla biteceğini düşünüyor musunuz'' sorusu üzerine Sağlam, şunları kaydetti: ''Tam anlamıyla bitiremeyiz. Bir şekilde insanlarımızı çok iyi şekilde eğitmek lazım. Burada futbolun içindeki bütün birimlere büyük sorumluluklar düşüyor. Dolayısıyla sadece bireyin ceza almasıyla halledilecek bir durum değil. O yüzden her birimin kendi üzerine düşen sorumluluğu layıkıyla yerine getirmesi lazım ki, bu sıkıntılardan kurtulalım.'' -VOLKAN ŞEN'İN DAVRANIŞLARI- Sağlam, ''Beşiktaş maçında kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bırakan Volkan Şen, daha önce izinsiz olarak ABD'ye gittiği için kadro dışı bırakılmıştı. Neler söyleyeceksiniz'' sorusu üzerine ise şöyle konuştu: ''Tabii ki ortaya çıkan durumdan ne biz memnunuz, ne de Volkan memnun. Volkan bu ülkedeki önemli isimlerden bir tanesi. Dolayısıyla çok da yetenekli bir oyuncu. Ama ülke futbolunun en büyük sıkıntılarından bir tanesi bu. Tabi Volkan da biz de bu olayı değerlendiriyoruz. Ama genel anlamda konuşuyorum, çok yetenekli oyuncularımız var ülkede. Ama bu yetenekli kardeşlerimiz, bu yeteneklerini karakteriyle desteklemediği sürece ne kendilerine ne de Türk futboluna faydalı oluyor. Volkan özünde çok düzgün, çok karakterli bir çocuk. O da bu yaşadıklarından dersler çıkaracaktır. Ve şu anda kendisinden neler beklendiğinin farkına varıp ve geçmişteki hatalarından dersler çıkararak, çok kısa süre içinde kendini toparlayacaktır. Biz de görüşürüz. Kendi de mutlaka ciddi anlamda şapkasını önüne koymuştur, düşünmüştür. Volkan'ı kaybetmek gibi bir düşüncemiz kesinlikle yok. Dolasıyla birbirimize destek olarak, bundan sonraki dönemi daha olumluya çevireceğiz.'' Ertuğrul Sağlam, basında yer alan transfer haberleriyle ilgili yöneltilen bir soru üzerine ise şu değerlendirmede bulundu: ''Ara transferde takımımıza takviye yapmayı düşünüyoruz. Çok fazla değişikliğe gitmeden, iki tane çok kaliteli oyuncuyu kadromuza koyup ikinci yarıya başlamayı düşünüyoruz. Basında çıkan haberlerin hepsi asılsızdır. Herhangi bir kulüpten bugüne kadar herhangi bir oyuncumuzla alakalı bir teklif gelmemiştir. Zaten şunu çok açık ve net bir şekilde kulüp olarak ortaya koyduk. Şu anda satmak istediğimiz hiç bir oyucumuz yok. Her hangi bir oyuncuyu satma, bir oyuncumuzu kadromuzdan ayırma gibi bir düşüncemiz de yoktur ve böyle bir teklif de bize henüz ulaşmadı. Her hangi bir oyuncuyla da görüşmemiz olmadı. Basında haberler çıkıyor. Dolasıyla böyle bir şey yok.'' Bir gazetecinin, ''Fenerbahçeli Gökhan Ünal'ı kadronuzda görmek ister misiniz'' sorusuna ise Sağlam, şöyle cevap verdi: ''Bu şekilde bir soruya cevap vermek hem beni hem oyuncuyu hem de oyuncunun kulübünü sıkıntıya sokabilir. Olaylar geliştikten sonra bazı şeyleri, en azından görüşmeler bir yere geldikten sonra açıklamak bence çok daha doğaldır. Gökhan Ünal, bizim Kayserispor'da görev yaptığımız zaman çok iyi performans sergileyip gol kralı olmuş bir oyuncu. Kendisini de çok severim ama şu anda böyle bir görüşme olmadı.'' Ertuğrul Sağlam, ara transfer döneminde kadrolarına katmak istedikleri oyuncuların isimlerini de maçlar tamamlandıktan sonra açıklayacağını, bu oyuncuların yerli mi yoksa yabancı olacaklarının da henüz netleşmediğini sözlerine ekledi.