-SAĞLAM: FATURAYI BEN ÖDEYECEĞİM VALENCIA (A.A) - 24.11.2010 - Bursaspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, 6-1 kaybettikleri Valencia maçına ilişkin olarak, ''Bu farklı yenilgi karşısında ne başkanın ne futbolcuların kendini suçlu hissetmesine gerek yok. Bir fatura varsa benim ödemem gerekiyor. En kısa zamanda da gereğini yapacağım'' dedi. Sağlam, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında, farklı yenilgi nedeniyle maça ilişkin fazla konuşacak bir şey olmadığını, Valencia'nın çok iyi mücadele ederek sahadan haklı bir galibiyetle ayrıldığını söyledi. Taraftarlara böyle farklı bir yenilgi yaşattıkları için üzgün olduklarını ifade eden Sağlam, şunları söyledi: ''Öncelikle taraftarlarımızdan onlara böyle ağır bir yenilgi yaşattığımız için özür dilemek istiyoruz. Bu farklı yenilgi karşısında ne başkanın ne futbolcuların kendini suçlu hissetmesine gerek yok. Bir fatura varsa benim ödemem gerekiyor. En kısa zamanda da gereğini yapacağım. Önümüzde önemli maçlar var, çok çabuk ayağa kalkmamız gerekiyor. Ama yine söylüyorum ortada ağır bir fatura var ve bunu benim ödemem gerekiyor. Ancak önce konsantrasyonumuzu yine en üst seviyeye çıkarıp pazartesi günü Kayserispor ve ardından Beşiktaş ile yapacağımız maça kadar ayağa kalkmamız gerekiyor ki üst sıralardan uzaklaşmayalım. Ondan sonrasını hepimiz göreceğiz.'' Sağlam, ''Gereğini yapacağım dediniz, bunu biraz açar mısınız?'' sorusuna, ''Öncelikle Kayserispor ve Beşiktaş maçları var. Takımı tekrar ayağa kaldırmamız gerek. Onu yapacağız, ondan sonrasını da hep beraber göreceğiz. Bu konuyu çok fazla açmaya gerek yok'' yanıtını verdi. -VALENCIA CEPHESİ- Valencia Teknik Direktörü Unai Emery de maçın kendileri açısından bu kadar kolay geçeceğini beklemediklerini kaydetti. Maçın daha çekişmeli geçmesini umduklarını ifade eden Emery, ''6 gol attık. Maçın bizim açımızdan bu kadar kolay geçeceğini düşünmüyorduk'' dedi. Emery, ''Gruptan çıkmayı garantilediniz. Manchester United maçına hangi hedefle çıkacaksınız?'' sorusuna, ''Manchester United maçına daha rahat çıkacağız. Ancak Manchester United maçını da kazanmak istiyoruz'' yanıtını verdi. Bursaspor'un maçta birkaç ciddi pozisyon ürettiğinin anımsatılması üzerine Emery, ''Evet birkaç pozisyonları oldu. Bunları da düzeltmeye çalışacağız'' değerlendirmesinde bulundu.