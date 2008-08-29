Sağlam: Farklı galibiyet sevindirici

Beşiktaş Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, siyah-beyazlı takımın Siroki Brijeg’i 4-0 yendiği maç sonrası düzenlediği basın toplantısında, ilk karşılaşmada elde ettikleri 2-1'lik galibiyetin, rövanşta rakip takımın oyuna bakış açısını değiştirdiğini söyledi. Rakiplerinin İstanbul'a kazanmak ve turu geçmek için geldiğini ifade eden Sağlam, ''Risk alacaklarını biliyorduk. Herkes şimdi rakibimizin kötü bir takım olduğunu söyleyecek. Ben aksini düşünüyorum. İyi bir takımları var ve bunu ilk yarıda gördük'' diye konuştu.



Sağlam, karşılaşmanın ilk yarısında kötü oynadıklarını ifade ederek, ''İlk yarıda çok kötü oynadık. Oyuncularımızın turu garanti görmeleri ve 1-0 öne geçmemiz, belki onları rehavete sürükledi. Bize yakışmayan bir oyun ortaya koyduk. İkinci yarıda ise futbol oynamaya başladık ve etkili bir oyun sergiledik. Oyuncularımızı, ikinci yarıda ortaya koymuş oldukları mücadeleden dolayı kutluyorum. Taraftarımıza bol gollü bir maç izlettirdiğimiz ve sahamızdaki ilk resmi maçımızda farklı bir galibiyet aldığımız için mutluyuz'' dedi.



Bobo'nun performansıyla ilgili bir soruya Sağlam, ''Takımda birçok oyuncu gibi Bobo da iyi mücadele etti ve iyi oynadı. Gol attı ve attırdı. Bunun yanında somut olarak skora etki etmeyen arkadaşlarımız da takıma çok katkı sağladı'' yanıtını verdi.



KATALINIC BEŞİKTAŞ'I KUTLADI

NK Siroki Brijeg Teknik Direktörü Ivan Kataliniç ise Beşiktaş'ı, galibiyeti nedeniyle kutladı. Kataliniç, 2 maçta da Beşiktaş'ın kendilerinden daha iyi oynadığını belirterek, ''Bizim deneyimsizliğimiz ve yanlışlarımızı iyi kullanıp golleri de attılar. 1-0 Beşiktaş öne geçmişken birkaç iyi pozisyonumuz vardı. Bunları atamadık. Eğer maç 1-1 olsaydı değişik bir durum olabilirdi. Beşiktaş'ı kutluyorum'' diye konuştu.



ENGİN: BİZİM İÇİN ÖNEMLİ OLAN LİG ŞAMPİYONLUĞU

Beşiktaş Futbol Takımı Genel Menajeri Sinan Engin de, zorlu bir rakiple karşılaştıklarını vurgulayarak, ''Pozisyonları oldu, ancak Beşiktaş, iyi futbolcuları olduğunu gösteriyor. Biraz vitesi yükseltince fark açıldı. Daha da farklı bitebilirdi. Oyuncuların temposu ve isteği çok iyiydi. Bundan sonra gruplara kalmak istiyoruz. Bizim için önemli olan Turkcell Süper Lig şampiyonluğudur. Avrupa'da da gidebildiğimiz kadar gideceğiz. Ayrıca, rakiplerin yıldız oyuncu aldığı yönünde yorumlar var. Bizim yıldız oyuncularımız var. Rakipler bize yetişmek için yıldız oyuncu alıyor'' diye konuştu.



ÖNER: SONUNA KADAR GİTMEK İSTİYORUZ

Beşiktaş Kulübü Genel Sekreteri Kenan Öner, UEFA Kupası'nda sonuna dek gitmek istediklerini söyledi.



Siyah-beyazlı takımın, NK Siroki Brijeg'i 4-0 yendiği maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kenan Öner, henüz yolun başında olduklarını belirterek, ''UEFA Kupası'nda ilerlemek istiyoruz. İyi takımız, daha da iyi olacağız. İnşallah yarın da güzel bir kura çekeriz ve gruplara kalırız'' dedi.



Öner, henüz kulüple ilişiği kesilemeyen Hırvat oyuncu Schildenfeld ile ilgili bir soruyu da ''Bu konu pazartesi gününe kadar çözümlenecek'' diye yanıtladı.



SOĞANCIOĞLU: MUTLUYUZ

Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Ertunç Soğancıoğlu, NK Siroki Brijeg karşısında iyi bir oyun çıkardıklarını ifade ederek, ''Güzel oynadık. İyi futboldan dolayı mutluyuz'' derken, Galatasaray Kulübü Başkanı Adnan Polat'ın, FB Şükrü Saracoğlu Stadı'nda UEFA Kupası finalini oynamak istedikleri yönündeki açıklamasının hatırlatılması üzerine, ''Biz de kupayı kazanmak istiyoruz'' dedi.