-Sağlam: Elenmek bizim için çok acı oldu BRÜKSEL (A.A) - 25.08.2011 - Bursaspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında 2-2 biten maça ilişkin olarak, ''İzleyenler açısından güzel bir maç oldu ama böyle bir sonuçla elenmek bizim için çok acı oldu'' dedi. Sağlam, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında, bu tür maçların Bursaspor için tecrübe olduğunu kaydetti. ''Kendi sahanızdaki maçlarda dikkatli olup gol yemeyeceksin. Avrpua Kupası maçları bunu emrediyor'' diyen Sağlam, ilk maçta alınan sonucun faturasını ağır ödediklerini bildirdi. Maç sırasında zaman zaman rakibe oranla üstün oynadıklarını ifade eden Sağlam, şunları söyledi: ''Normal şartlarda deplasmanda alınan bu sonuç tur atlamamızı gerektirir ama ilk maçta bu fırsatı kaçırıp buraya büyük bir dezavantajla geldik. Verdiğimiz mücadele beni memnun etmedi ama sonuçtan mutlu değilim. İzleyenler açısından güzel bir maç oldu ama böyle bir sonuçla elenmek çok acı oldu bizim için. Kendi sahamızda kötü oynarken burada iyi ve yürekli oynadık.'' Sağlam, bir gazetecinin, ''Bursaspor kendi sahasında kötü oynarken deplasmanlarda daha iyi mücadele ediyor. Bunun nedeni nedir?'' sorusunu şöyle yanıtladı: ''İlk maçta 1-1'e kadar oyunun kontrolü bizdeydi. Skor eşitlenince tüm stat, oyuncularım ve taraftarlarımız kontrolü kaybetti. Taraftarlar galibiyet için bizi kontrolsüzce yönlendirdi. Oyuncularımın da mutlak galibiyet için defans anlamında risk alınca arzulamadığımız sonuç ortaya çıktı. İlk maç 1-1 bitseydi şu anda tur atlayan taraf biz olacaktık.'' -Anderlecht cephesi Anderlecht Teknik Direktörü Ariel Jakobs, Bursaspor engelini aşarak tur atladıkları için mutlu olduklarını bildirdi. Bursaspor'un bu maçta böylesine dirençli bir oyun sergilemesini beklediklerini ifade eden Jakobs, ancak savunma anlamında yaptıkları hataları basit hataların da sonuca etki ettiğini kaydetti. Jakobs, Bursaspor'un güçlü bir takım olduğunu vurgulayarak, ''Bursaspor da aynı durumda olsaydı bizimle aynı sorunu yaşardı. Kendi sahamızda Bursaspor'un önemli silahlarına önlem alamadık. Yediğimiz gollerden memnun değilim. Tur atladığımız için mutluyum. Bundan sonrası için defansımızı güçlendirmemiz gerekiyor'' diye konuştu.