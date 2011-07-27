-SAĞLAM AVANTAJ PEŞİNDE BURSA (A.A) - 27.07.2011 - Bursaspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, yarın akşam UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında Belarus'un FC Gomel takımı ile yapacakları karşılaşmaya ilişkin olarak, ''Geçen yıl Şampiyonlar Ligi'nde kazandığımız tecrübeyi de işin içine katarak yarınki Gomel maçını kazanıp tur için avantajlı bir sonuç elde etmek istiyoruz'' dedi. Sağlam, yarın akşam yapılacak maçla ilgili Bursa Atatürk Stadı'nda düzenlediği basın toplantısında, 2011-2012 sezonuyla ilgili ilk resmi maçlarını yarın akşam kendi sahalarında taraftarları önünde oynayacaklarını söyledi. Geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele ederken sürekli, ''İnşallah bu maçlar bundan sonraki senelerde oynayacağımız Avrupa maçlarında başarıya dönüştüreceğimiz bir tecrübe olacak'' vurgusunu yaptığını anlatan Sağlam, artık bu tecrübeyi kullanmanın vaktinin geldiğini kaydetti. Sağlam, hedeflerinin önce turu geçmek ardından da play-off maçında başarılı olup UEFA Avrupa Ligi'ne katılmak olduğunu anlatarak, ''Geçen yıl Şampiyonlar Ligi'nde kazandığımız tecrübeyi de işin içine katarak yarınki Gomel maçını kazanıp tur için avantajlı bir sonuç elde etmek istiyoruz. Biz bugüne kadarki tüm hazırlıklarımızı bu maç için yaptık'' diye konuştu. Sağlam, Spor Toto Süper Lig'in başlangıç tarihinin 5 Ağustos'tan 9 Eylül'e ertelendiğini anımsatarak, bunun kendileri için bir olumsuzluk oluşturmayacağını, zaten hazırlık kampında sadece UEFA Avrupa Ligi maçlarını düşündüklerini vurguladı. -''SEVENLERİN BULUŞMASI''- Liglerin ertelenmesi ve Bursaspor'a verilen cezayı da göz önüne aldıklarında yarın akşamdan sonra Kasım ayına kadar maçları taraftarlarından yoksun oynayacaklarını dile getiren Sağlam, şunları söyledi: ''Yarınki Gomel maçı, 6 aylık süre içinde kendi sahamızda oynayacağımız tek maç. Yarınki maçı 'sevenlerin buluşması' olarak değerlendiriyorum. Yarın akşam tribünlerdeki coşkuya saha içinde futbol kalitesini eklemeliyiz. Yarın akşam taraftarlarımızın tribünleri tamamen dolduracağına, yeşil-beyazlı renklerle cıvıl cıvıl, coşkulu bir ortam oluşturacaklarına, bu coşkuya futbolcularımızın da ayak uyduracaklarına inanıyorum.'' Sağlam, yarınki maç öncesi Yenal'ın hafif bir sakatlığının bulunduğunu, onun dışında bir sıkıntılarının olmadığını yarın akşam sahaya daha iyisini yapabileceğini düşündükleri bir 11'le çıkacaklarını bildirdi. -FC GOMEL'İN ANALİZİ Gomel'in ''çantada keklik'' bir takım olmadığının altını çizen Sağlam, işlerinin kolay olmayacağını belirtti. Sağlam, Türkiye'de kura çekimleri sonucu adı duyulmamış bir takımla eşleşme durumunda, ''Lokum gibi takım'', ''tur çantada keklik'' gibi değerlendirmelerin yapıldığını ifade ederek, şu değerlendirmede bulundu: ''Gomel, koşan, mücadele eden ve izin verildiğinde futbolun güzelliklerini ortaya koyan bir takım. Geçen sezon kupayı alarak Avrupa kupalarına katılmaları da bunun göstergesi. Ligde 18 maçta 10 beraberlik almaları da tipik bir beraberlik takımı olduklarını ortaya koyuyor. Bu da özellikle ev sahibi takımlar için olumsuzluk oluşturabilir. Biz bütün bu olumsuzlukları kaldırıp play-off maçı için avantajlı bir skor çıkarmak isteyeceğiz. İşimizi ciddiye almalıyız. Bunu hepimiz yaşadık, eğer işimizi ciddiye almazsak telafi edemeyeceğimiz sıkıntılar çıkabilir.'' -TRANSFER ÇALIŞMALARI- Ertuğrul Sağlam, transfer çalışmalarına ilişkin bir soru üzerine, bir orta saha ve bir forvet oyuncusu almak istediklerini belirtti. Bangura konusunda gelinen noktanın sorulması üzerine Sağlam, şunları söyledi: ''Oyuncuyu geçen hafta gidip izledim. Daha önce de izlemiştim. Gündemimizde olan bir oyuncu. Bangura, Avrupa'da bir çok takımın gündeminde. Şartlar dahilinde görüşmelerimiz sürüyor. Kulübün de ekonomik gerçeği var. Burada başkanımıza ve yönetim kurulumuza teşekkür ediyorum. Bir Anadolu takımı için şartları bir hayli yukarı çektiler. Bu transferin birkaç gün içinde netliğe kavuşmasını ben de istiyorum. Oyuncu da gelmek istiyor. Olursa olur, olmazsa başka alternatiflerimiz de var.'' Sağlam, İspanya'nın Sevilla takımında oynayan Romaric'in transferine ilişkin soruyu da, ''ilgileniyoruz, görüşmeler sürüyor'' diye yanıtladı. Kadronun şu anda çok kalabalık olduğunu ifade eden Sağlam, 4-5 oyuncuyu maç oynayacakları, kendilerini geliştirebilecekleri kulüplere göndereceklerini belirtti. -İÇ TRANSFER- İç transferde oyuncuların sözleşmelerini uzatmalarına ilişkin soruyu Sağlam, şöyle yanıtladı: ''Turgay ile anlaşma sağladık. Bir senesi vardı, sözleşmesini 2 sene daha uzattı. Volkan Şen'le de şartlarını iyileştirerek sözleşme uzattık. Şu an Ozan İpek'in durumu söz konusu. Onun da birkaç gün içinde olumlu yanıt vereceğini düşünüyorum. Ozan zaten kendisine ait internet sitesinde Bursaspor'da mutlu olduğunu ve futbol yaşantısını Bursaspor'da sürdürmek istediğini bildirmiş.'' -KAPTAN ERDOĞAN- Kaptan Ömer Erdoğan da, yarın akşamki maçı kazanarak tur atlamak istediklerini belirtti. İki yıldır Avrupa kupalarına katıldıklarını, bunun da önemli bir başarı olduğunu dile getiren tecrübeli futbolcu, şunları söyledi: ''Kısmetse Avrupa ligine iyi başlamak istiyoruz. Çok şükür sakatımız yok ve yarın akşamki maça tam kadro hazırız. Yarın akşamki maçı, taraftarımızla bulunacağımız anı sabırsızlıkla bekliyoruz. Kendi sahamızda ve taraftarımız önünde oynayacağımız maçtan avantajlı bir skorla ayrılmayı hedefliyoruz.'' Ömer Erdoğan, liglerin ertelendiğinin anımsatılması üzerine, bu durumun kendileri için avantaj oluşturacağını sözlerine ekledi.