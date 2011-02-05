-SAĞLAM: "GOLLER ERKEN GELEBİLİRDİ" BURSA (A.A) - 04.02.2011 - Bursaspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, ''Final paslarında etkili olabilseydik bizi öne geçiren golleri daha erken bulabilirdik'' dedi. Sağlam, maçın ardından yaptığı açıklamada, sahaya maç fazlasıyla da olsa liderliğe yükselmek ve gelecek adına camiamızı, taraftarlarımızı umutlandırmak için mutlak galibiyet parolasıyla çıktıklarını söyledi. Maçın son bölümünde buldukları golle devreye 1-0 önde girdiklerini, ikinci yarı skoru 2-0 yapan golü bulmaya çalışırken erken bir gol yediklerini dile getiren sağlam, daha sonra yaptıkları oyuncu değişikliklerinin etkili olduğunu kaydetti. ''Final paslarında etkili olabilseydik bizi öne geçiren golleri daha erken bulabilirdik'' diyen Sağlam, şöyle devam etti: ''İyi bir ekibe karşı kazanmasını bildik ve maç fazlasıyla da olsa liderliğe yükseldik. Kalan 14 maçımızı tek tek değerlendirip hedefe emin adımlarla ilerleyeceğiz. Oyuncularıma ve seyir zevkini yükselten bir oyun sergilediği için Sivasspor'a teşekkür ediyorum. Bence Sivasspor mücadelesiyle puan almayı hak etti. Oyuncularıma iyi niyetli mücadeleleri nedeniyle 2 gün izin verdim. Artık gönül rahatlığıyla 2 gün izin yapabilirler.'' Sağlam, bir gazetecinin, ''Kenny Miller için neler diyeceksiniz'' sorusuna, ''Miller iyi bir golcü. Onu transfer ederken de beklentilerimiz böyleydi. Takıma çabuk uyum sağladı. Bu uyumda kendisinin de etkisi oldu, ancak takım arkadaşları da bu süreçte ona yardımcı oldu. Miller gol atarken arkadaşları yardımcı oluyor'' yanıtını verdi. Bir gazetecinin, ''Milli Takım'ın gelecek çarşamba Güney Kore ile yapacağı hazırlık maçının kadrosuna lider Bursaspor'un hiçbir oyuncusu davet edilmedi. Bu konudaki düşünceniz nedir'' sorusunu Sağlam, ''Ben bu durumlarda hep teknik direktörlerin, seçenin tarafını tutarım. Bu kadroyu seçen antrenörlerin beklentileri, düşünceleri ayrı olabilir. Demek ki biz böyle bir kaliteyi ortaya koyamamışız. Bunu böyle değerlendirmek lazım'' diye yanıtladı. Sağlam, ''Bursaspor zirvede yer almasına rağmen ulusal medyada şampiyonluğun en güçlü adayları olarak Trabzonspor ve Fenerbahçe gösteriliyor. Yarın maç fazlasıyla da olsa Bursaspor ilk sırada yer alınca sizce şampiyonluğun favorileri arasında gösterilir mi'' sorusunu ise ''Ben size fikrimi söyleyeyim, bence de şampiyonluktaki en büyük favoriler Trabzonspor ve Fenerbahçe'' diye yanıtladı.