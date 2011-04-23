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Spor

SAĞLAM: "57 GÜN SONRA KAZANDIĞIMIZ İÇİN MUTLUYUZ" BURSA (A.A)

23 Nisan 2011 23:08

-SAĞLAM: "57 GÜN SONRA KAZANDIĞIMIZ İÇİN MUTLUYUZ" BURSA (A.A) - 23.04.2011 - Bursaspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, 2-1 kazandıkları Manisaspor maçına ilişkin olarak, ''57 gün sonra kazandığınız, hanemize 3 puan birden yazdırdığımız için mutluyuz'' dedi. Sağlam, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında, maçın hemen başında 2-0 öne geçmelerine rağmen daha sonra oyunun kontrol edemediklerini, yedikleri basit golün ardından Manisaspor'u maça ortak ettiklerini söyledi. Maçta zaman zaman sıkıntılı dönemler yaşadıklarını, zaman zaman ise mücadele anlamında iyi şeyler ortaya koyduklarını dile getiren Sağlam, şöyle devam etti: ''57 gün sonra kazandığınız, hanemize 3 puan birden yazdırdığımız için mutluyuz. Çünkü kazanamamak takım için ciddi sıkıntı oluşturuyordu. Bu galibiyet sıkıntımızı da atmamıza yardımcı olacak. Rakibin risk aldığı bölümlerde pozisyonlar ürettik ama final paslarında yeterince iyi değildik. Final paslarını iyi yapabilseydik maç hem bizim hem de taraftarlar için daha rahat geçebilirdi.'' Sağlam, ''Kayserispor Menajeri Süleyman Hurma'nın Bursaspor'da görev almasını istediğiniz yönünde haberler var. Bu konuda ne diyeceksiniz?'' sorusuna, ''Bu konuyla ilgili kimseyle görüşme yapılmadı. Kendisi halen görevinin başında. Dolayısıyla böyle bir durum için yorum yapmak yanlış olur'' yanıtını verdi.

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