"Sağı solu yakıp yıkmak istemiyoruz" diyen Taksiciler Esnaf Odası Başkanı'na meslektaşlarından suç duyurusu

İstanbul Taksiciler Birliği ve İstanbul Taksi Ulaşım Platformu başkanları, "Avrupa ülkelerinde taksicilerin eylem yapıp sağı solu yakıp yıktığı gibi biz de burada böyle bir eylem yapmak istemiyoruz" diyen İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu hakkında suç duyurusunda bulundu. İstanbul Taksiciler Birliği Başkanı İrfan Öztürk, "Bizler gerçek beyefendi taksicileriz" dedi.

Suç duyurusu sonrasında basın açıklaması yapan İstanbul Taksiciler Birliği Başkanı İrfan Öztürk, "İstenmeyen bir şekilde İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu tarafından siz değerli basın mensuplarına, önünde bulunduğumuz adliyenin savcılarına, hükümete ve diğer kuruluşlara hiç istemediğimiz bir şekilde tehditvari konuşmalar yapılmıştır. Bizler İstanbul Taksiciler Birliği ve İstanbul Taksi Ulaşım Platformu olarak, bu konuşmayı kabul etmiyoruz ve kınıyoruz. Bizler gerçek beyefendi taksicileriz. İstanbul'un yükünü çeken beyefendileriz. Bu amaçla burada bizim adımıza konuşan ama bizden olmayan Eyüp Aksu hakkında Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunmuş bulunuyoruz" dedi.

"Bizi sokağa sadece 15 Temmuz türü kalkışmalar dökebilir"

İstanbul Taksi Ulaşım Platformu Başkanı Zafer İpek de, "Bizi sokağa sadece devletimize, milletimize karşı gelişebilecek 15 Temmuz türü kalkışmalar dökebilir. Bunun dışındaki hiçbir güç biz taksici esnafını sokağa dökemez" diye konuştu.

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Aksu, 12 Mart'ta internet üzerinden taksi hizmeti veren Uber'e açtıkları davanın ertelenmesinin ardından Çağlayan Adliyesi önündeki meydanda yaptığı açıklamada, "Avrupa ülkelerinde taksicilerin eylem yapıp sağı solu yakıp yıktığı gibi biz de burada böyle bir eylem yapmak istemiyoruz. Eğer meclisimiz bu konuda gerekli çalışmayı yapmazsa eğer adalet farklı bir karar verirse taksici esnafının sabrı taşar taksici esnafı ekmeği için emeği için her şeyi yapar. Namus ne kadar önemliyse ekmeğimiz de o kadar önemlidir" ifadesini kullanmıştı.