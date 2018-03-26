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"Sağı solu yakıp yıkmak istemiyoruz" demişti; Taksiciler Esnaf Odası Başkanı'ndan özür geldi

Bugün, meslektaşları Aksu hakkında suç duyurusunda bulunmuştu

26 Mart 2018 17:51

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, medyaya, devlete, Uber şoförlerine söylediği sözlerle taksi-Uber geriliminde tartışmaların odağına oturdu. "Avrupa ülkelerinde taksicilerin eylem yapıp sağı solu yakıp yıktığı gibi biz de burada böyle bir eylem yapmak istemiyoruz" diyen Aksu hakkında bugün meslektaşları suç duyurusunda bulunmuştu. Daha önce sözlerinin yanlış anlaşıldığını söyleyen Aksu, Haklıyken haksız duruma düştük" diyerek özr diledi.

Aksu, kendisi hakkında meslektaşlarının suç duyurusunda bulunmasıyla ilgili ise, "Yargı karar verecek" dedi.

Taksicilerin, UBER'in yasadışı olarak faaliyet yürütüğü gerekçesiyle, erişim engellenmesine ilişkin 10. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde açtığı davanın ilk görülürken Çağlayan Adliyesi'nin kapısında açıklamada bulunan İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, şunları kaydetmişti:

"Avrupa ülkelerinde taksicilerin eylem yapıp sağı solu yakıp yıktığı gibi biz de burada böyle bir eylem yapmak istemiyoruz. Eğer meclisimiz bu konuda gerekli çalışmayı yapmazsa eğer adalet farklı bir karar verirse taksici esnafının sabrı taşar taksici esnafı ekmeği için emeği için her şeyi yapar" dedi. Aksu, "Taksi taşımacılığını taksicilerden başka kimse yapamaz. Global hırsız Yahudi çetesi Türkiye'de ticari taksi korsanlığı yapmaktadır" diye konuştu.

TIKLAYIN - Taksiciler Odası Başkanı: Sağı solu yakmak istemiyoruz, sabrımız taşabilir!

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