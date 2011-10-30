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'Sağduyulu insanlar Barbie'lere karşı koysun'

Ünlü Kürt sanatçı Şivan Perwer, Van depremi nedeniyle yayınladığı mesajda 'Gerçekten barış isteniyorsa,

30 Ekim 2011 03:00

T24 - Ünlü Kürt sanatçı Şivan Perwer, Van depremi nedeniyle yayınladığı mesajda 'Gerçekten barış isteniyorsa, Ahmet Kaya kardeşimi linç eden zihniyete medya patronları artık geçit vermemelidir' dedi.

Avrupa'da yaşayan Kürt sanatçı Şivan Perwer Van'da meydana gelen deprem sonrası bir taziye mesajı yayınladı.  

'Sağduyulu insanlar Barbie'lere karşı koysun'

Masajında, ''Vanlı kardeşlerimin durumu yüreğimi yakıyor, onların bütün acılarını paylaşıyorum. Lakin ne kadar zor olsa da umutlarını kesmesinler, yarınlar daha güzel olacak'' ifadelerini kullanan Perver, şöyle devam etti: 

“Kamu kuruluşlarının ve sivil toplum kuruluşlarının yanı sıra, yürekli ve cesur insanlar hep beraber seferber olmuş, gece gündüz demeden belki bir kişiyi daha enkaz altından kurtarırız umuduyla çıplak elleriyle enkaz kaldırıyorlar. Bu kişilere sonsuz teşekkür ediyorum. Zira hiç bir şekilde ayrım yapmaksızın, tamamen önyargısız olarak, insanlığın gerektirdiği sıcaklığı ve kardeşliği taşıyorlar Van`a. Öyle inanıyorum ki, memleketimizde barışı ancak bu anlayışla inşaa edeceğiz. Gelecekte sağduyulu bu insanların daha da güçlü, daha da fazla söz sahibi olmalarını diliyorum. Güçlü olsunlar ki, yine son günlerde baş gösteren çirkin ve ırkçı söylemlerin sahibi bazı reytinge odaklanmış Barbi ve Ken’lere karşı koyabilsinler. 

Burada beni endişelendiren husus ise, bu tür faşist söylemlerin halkın bir kısmı tarafından kabul görüyor olması ve bu tür ırkçıların bu iğrençliği yıllardır devam ettirebilmeleridir. Gerçekten barış isteniyorsa, Ahmet Kaya kardeşimi linç eden zihniyete medya patronları artık geçit vermemelidir. Irkçı ve ayrımcı söylemleri hangi taraftan her kim dile getiriyorsa, onu şiddetle kınıyorum. 

Van ve çevresindeki Kürt halkına buz gibi nefret yerine, sıcacık sevgi ve şefkatin bu günlerde tezahürü olan battaniye ve giyecek gönderilmesi, yakın yarınlarda bu ülkenin keyfini hep beraber çıkarma dileğiyle, insanlıktan yana tavır alan herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum”


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