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"Sağcı muhafazakâr kesime çağrı: O solcuların anısı önünde saygıyla eğilin"

"Sizin Kudüs’ten falan pek haberiniz yokken..."

16 Aralık 2017 11:15

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, sağcı muhafazakâr kesime solcuların anısı önünde saygıyla eğilin çağrısı yaptı. Hakan, "Filistin Kurtuluş Örgütü’nün militanlarıyla omuz omuza İsrail’e karşı savaşan. Türkiye’nin yüz akı solcularının anıları önünde lütfen hemen saygı duruşuna geçiniz" dedi.

Hakan'ın "Sağcı muhafazakâr kesime çağrı: O solcuların anısı önünde saygıyla eğilin" başlığıyla (16 Aralık 2017) yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

EY sağcı muhafazakâr kesim!

Size sesleniyorum:

*

1970’lerin başında...

Sizin Kudüs’ten falan pek haberiniz yokken...

- Filistin’e giden...

- Filistin kamplarında eğitim gören...

- Filistin Kurtuluş Örgütü’nün militanlarıyla omuz omuza İsrail’e karşı savaşan...

Türkiye’nin yüz akı solcularının anıları önünde...

Lütfen hemen saygı duruşuna geçiniz.

*

Ve onlara... “Anarşist, maceraperest” falan dediğiniz için de...

Özür dileyiniz.

 

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