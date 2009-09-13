Sağanak yağmur Karadeniz'e geçiyor

Bir haftadır özellikle batı bölgelerinde etkili olan yağış, bugünden itibaren yurdun büyük bir bölümünü terk ediyor. Ancak sağanak yağış, Karadeniz Bölgesi'nde etkili olacak.

Yağış, Türkiye’nin büyük bir bölümünü terk etii. Ancak Karadeniz’de zaman zaman kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağmur bekleniyor. Yağışlar özellikle Sinop, Samsun, Ordu ve Giresun boyunca etkili olacak.

Bugün, ülke genelinde önemli bir yağış beklenmiyor. Trabzon ve Rize’de bugün su baskını riski var. Mersin, Adana, Niğde, Kayseri, Erzurum, Kars ve Ağrı’da da yağış görülebilir.

Marmara ve Ege’de hava bugün gündüz parçalı bulutlu olacak. Ancak akşam saatlerinden itibaren yağmur görülecek. Bu gece Balıkesir, Bursa, İzmir, Manisa ve Kütahya’da yağmur var.

Bu gece Çanakkale’de de kuvvetli yağış bekleniyor. Su baskınlarına karşı dikkatli olunması gerekiyor.