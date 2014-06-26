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Yaşam

Sağanak yağış İran yolunu kapattı

Erzurum, Kars ve Ağrı'da sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

26 Haziran 2014 09:17

Ağrı'da yaklaşık iki saat süren sağanak sele neden oldu. Sel sularının Ağrı-İran karayoluna taşıdığı taş ve kayalar, yaklaşık 1 kilometrelik bölümü kapladı.

AFAD ekipleri, ulaşıma kapanan yolun açılması için çalışma başlattı.

Jandarma ve polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı. Yoldaki taş ve kaya parçaları yüzünden bazı hasarlı trafik kazaları meydana geldi. Yolda uzun araç kuyruğu oluştu.

Taşlıçay ilçesinde ise evlerine sel suları dolması nedeniyle mahsur kalan 6'sı çocuk 11 kişi ekipler tarafından kurtarıldı.

Kars'ın Kağızman ilçesinde de selin taşıdığı toprak nedeniyle Kağızman-Erzurum karayolu ulaşıma kapandı.

Yolda yaklaşık 1 kilometrelik araç kuyruğu oluşurken, ekipler yolun tekrar açılması için çalışma başlattı.

Erzurum Narman'da etkili olan dolu ve sağanak, ekili alanlara zarar verdi.

Dağlardan gelen çamur birikintileri nedeniyle Narman-Pasinler karayolunda da trafik aksadı.

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