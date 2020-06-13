Sağanak yağış Ankara'da su baskınlarına yol açtı

Ankara'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle cadde ve sokaklar suyla kaplandı, bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Yağış nedeniyle istinat duvarı da çökerken, 1 kişi yaralanırken, Ankara Büyükşehir Belediyesi 485 araç ve 1077 ekiple çalışmaların aralıksız devam ettiğini açıkladı.

Ankara'da öğle saaterinden itibaren etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Özellikle Keçiören ilçesinde yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.



Araçlar, suyla kaplanan alanlarda güçlükle ilerledi. Aşağı Eğlence Mahallesi Giresun Caddesi'nde birçok iş yerini su bastı. İş yerleri su altında kalanlar, itfaiyeden yardım istedi. Gelen itfaiye ekipleri, suları tahliye etmek için çalışma başlattı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden açıklama

Ankara Büyükşehir Belediyesi kuvvetli sağanak yağışın olumsuz etkilerine karşı; ASKİ, Ankara İtfaiyesi, Kent Estetiği Dairesi, Fen İşleri Dairesi, Çevre Koruma Dairesi ve ANFA ekipleri toplam 485 araç 1077 ekiple yağışın yoğun olduğu bölgeler başta olmak üzere çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir.

Belediyemize Başkent 153 hattından ve Başkent Mobil uygulamasından ulaşan ev/iş yeri su baskınları dahil tüm sorun ve talepler ile tek tek ilgilenilmektedir.