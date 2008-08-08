Sagalassos kazıları Burdur Müzesi'ne yaradı

Burdur'un Ağlasun ilçesi yakınlarındaki Sagalassos Antik Kenti'nde 13 yıldır devam eden kazılarda elde edilen eserler, Burdur Müzesi'ni zenginleştirmeye devam ediyor.



Sagalassos Antik Kenti'ndeki kazıların bu yılki bölümü Belçika Leuven Katolik Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim görevlisi Marie Lefere başkanlığındaki bir ekip tarafından yürütülüyor. Ekip, antik kentteki Roma Hamamı'nda çalışmalara devam ediyor.



Kazı ekibi başkanı Marie Lefere, Roma hamamı kazılarıyla, bugüne kadar Sagalassos'taki kazıda çıkarılan sayısız eserin gönderildiği Burdur Müzesi'nin zenginleşmeye devam ettiğini bildirdi.



Roma Hamamı'ndan geçen yıl gün ışığına çıkarılan "Roma İmparatoru Hadrian" heykelinin bugüne kadar bulunan en değerli eser olduğunu ifade eden Lefere, heykelin halen Burdur Müzesi'nden 4 aylığına gönderildiği Londra'daki British Museum'da sergilendiğini kaydetti.



Marie Lefere, Roma hamamı kazılarında bu yıl, havuzların birinde çeşmelere yerleştirilen kadın figürleri bulunduğunu, figürlerin bir yüzünün asker, bir yüzünün palmiye, bir yüzünün kalkan ve diğer yüzünün de çelenk olarak betimlendiği sunak taşında yer aldığını anlattı.



Üzerinde yazıtlar bulunan sunak taşının bulunduğu yerle Roma İmparatoru Hadrian heykelinin bulunduğu yerin arasında fazla bir mesafe bulunmadığını ifade eden Lefere, bu durumun Sagalassos'un dar bir alanda çok zengin bir kazı bölgesi olduğunu kanıtladığını kaydetti.

Lefere, Roma hamamının MS 5 ile 7'inci yüzyıl arasında şehirde yaşayanların temizlik ihtiyacını ve sosyal etkinliklerini karşılayan muhteşem bir yapı olarak öne çıktığının altını çizdi.



Burdur Müzesi'ni zenginleştiren eserlerin büyük bölümünün Roma hamamından çıktığını söyleyen Kazı Başkanı Lefere, şöyle konuştu:



"Bu yıl 5 yerli ve yabancı arkeolog, 14 işçiyle hamamın güneyinde kalan bölümü tamamen günışığına çıkarmayı hedefliyoruz. Hamamın çoğu yeri orijinal haliyle tabiatla buluşmuş. Sagalassos'un ve özellikle Roma Hamamı'nın eser bakımından zengin olması, Burdur Müzesini de adeta ihya etmiştir. Sagalassos Antik Kenti de bu eserleriyle ününe ün katmıştır."