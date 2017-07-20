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Yaşam

Sagalassos Antik Kenti'nde 2 bin yıllık çeşme bulundu

"1850 yıllık Antoninler Çeşmesi yapılırken eski çeşme yok edildi"

20 Temmuz 2017 15:13

Burdur, Ağlasun İlçesi'nde Sagalassos Antik Kenti'nde arkeolojik kazı çalışmaları yürütülürken 2 bin yıllık yeni bir çeşme yapısı bulundu. 1995'den beri kazı çalışmalarında yer alan Belçika Katolik Leuven Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Peter Talloen,  bu yılki kazılarda bulunan çeşmenin kendileri için süpriz olduğunu belirtti.

Antik kenttin yukarı agorada kısmında yer alan Antoninler Çeşmesi'nin hemen önündeki zeminde bulunan çeşmeyle ile ilgili Dr. Talloen unları söyledi: "Antoninler Çeşmesi'ni 2010 yılında çalışır hale getirmiştik. Bu yılın sürprizi bu çeşme oldu. Antoninler Çeşmesi önündeki kalıntıda daha eski bir çeşmeye ait temel taşları bulduk. Bu çeşmenin tarihini öğrenmek, yapının hangi döneme ait olduğunu öğrenmek için kalıntının etrafından birkaç tane açma açtık."

 

Dr. Talloen, kalıntıdan çıkan seramiklere göre çeşmenin, M.Ö. 1'inci Yüzyılın sonuna ait olduğunu kaydetti. Şehirdeki insanlar tarafından su ihtiyacı, hem de serinlemek için kullanılan bir çeşme olduğunu belirten Dr. Talloen, "Erken Roma döneminden itibaren büyük çeşme binaları bulunuyordu. Sagalassos'ta bol su vardı. Temel taşının altından ana toprağı görebiliyoruz" diye konuştu.

Dr. Talloen, 1850 yıllık Antoninler Çeşmesi yapılırken eski çeşmenin yok edildiğini anlattı.

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