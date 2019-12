T24 - YÖK Başkanı Özcan, TEKEL eylemine destek soruşturmasında Hacettepe Üniversitesi öğrencilerine sahip çıktı, ‘Sağa sola zarar vermedikçe istediklerini söylesinler. Bu çocuklar geleceğimiz. Fikirlerden korkmamalıyız’ dedi.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan, TEKEL işçilerinin eylemine destek verdikleri için haklarında soruşturma açılan Hacettepe Üniversitesi öğrencilerine destek verdi. Akşam gazetesinde yer alan habere göre, öğrencilerle ilgili soruşturmayı medyadan öğrendiğini belirten Özcan, “Akademik dünyada her şey söylenebilir. Yeter ki taş, sopa ile etrafa zarar verilmesin. Her türlü demokratik fikir ifade edilebilmeli” dedi.





Düşünce özgürlüğü



Üniversite öğrencilerinin şiddet içermediği sürece demokratik her türlü hakkı kullanmaları gerektiğini vurgulayan YÖK Başkanı Özcan şunları söyledi: “Üniversiteler demokratik taleplerin dile getirildiği platformlar olmalıdır. Öğrenciler herhangi bir konudaki düşüncelerini özgürce ifade edebilmelidir. Demokratik bir talebin dile getirilmesinin sınırı ise şiddet içermemesi ve başkalarının haklarının ihlal edilmemesi olmalıdır. Öğrencilerimiz sağa sola zarar vermedikçe, taş, sopa ile şiddet sergilemedikleri sürece fikirlerini demokratik yollarla duyurabilmeliler.”





Çocuklar geleceğimiz



Akademik camiada her türlü düşüncenin söylenebileceğini ifade eden Özcan, “Üniversiteler özgür düşüncelerin merkezi olmalıdır. Tüm uğraşlarımızı bunun için veriyoruz. Öğrenciler, şiddet içeren veya şiddeti teşvik eden fikirler dışındaki düşüncelerini herhangi bir kaygı duymadan açıklayabilmeli. Özgür akademi ortamı mutlaka yaratılmalıdır. Fikirlerden korkmamalıyız, aksine öğrencileri düşünmeye teşvik etmeliyiz. Unutulmamalı ki, bu çocuklar bizim geleceğimiz” dedi.





Modelimiz Hyde Park

YÖK, üniversitelerde öğrencilerin herhangi bir engelle karşılaşmadan özgürce görüşlerini dile getirebilecekleri alanlar açma çalışmalarını sürdürüyor. Bunun için İngiltere’nin Hyde Park’ı örnek alınacak. Özgür alanlarda öğrenciler, suç içermeyen her türlü konuşmalarını ve görüşlerini ifade edebilecek, üniversite yönetimini eleştirebilecekler veya konferans, sempozyum düzenleyebilecek. Bunlar için okul yönetiminden ayrıca izin alınması da gerekmeyecek.



Üniversitelerden polis ve jandarmayı çıkarmak için kolları sıvayan YÖK, “Güvenli ve Özgür Üniversite Projesi”ni başlatmıştı. Üniversitelerin özel güvenlik görevlilerini eğitmeleri ve mevzuat alt yapı çalışmalarını tamamlamalarının ardından, bir genelgeyle üniversitede “özgür alan” kurulması için çalışmaların başlanacağı ifade edilmişti.





Soruşturma açılmıştı



Hacettepe Üniversitesi TEKEL eylemine destek verdikleri için çok sayıda öğrenci hakkında soruşturma açmış ve bu öğrencileri ailelerine de şikayet etmişti. Öğrencilerin stand açma, toplantı yapma, film gösterimi yapma gibi tüm hareketlerinin de üniversite güvenliği tarafından izlendiği ve bir rapor halinde ailelerine bildirilerek soruşturma açıldığı ortaya çıkmıştı.





YÖK Twitter'da



YÖK, en yaygın sosyal paylaşım siteleri arasında yer alan twitter’a giren ilk devlet kurumlarından biri oldu. Gerekli altyapı çalışmalarını tamamlayan YÖK, twitter’da oluşturduğu siteyi faaliyete geçirdi. Twitter kullanıcıları, “www.twitter.com/YuksekogretimK” adresine girerek, YÖK’ün duyuru ve faaliyetlerinden haberdar olabilecekler. Özellikle üniversite gençliğinin en fazla ilgi gösterdiği sitelerin başında gelen twitter’da web sayfası oluşturan YÖK, bu sayfada öğrencilerin talep ve önerilerini de değerlendirecek. Öğrenciler ayrıca, twitter aracılığı ile YÖK’e soru yöneltip, yanıtını alabilecekler. Daha önce de Dışişleri Bakanlığı twitter’da sayfa