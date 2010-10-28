-SAĞ EL KULLANIMI İNSANA ÖZGÜ DEĞİLMİŞ ANKARA (A.A) - 28.10.2010 - İspanyol bilimadamlarının araştırmasına göre, cisimleri tutmak veya yakalamak için sağ eli kullanmayı tercih etmek sadece insanlara özgü değil, şempanzeler de aynı eğilimi gösteriyor. Katalonya İnsan Paleoekoloji ve Sosyal Evrim Enstitüsü (IPHES) tarafından yapılan ve "American Journal of Primatology" dergisinde yayımlanan araştırmada, bilimadamları, sağ eli kullanma tercihinin sadece insanlara özgü olmadığının altını çizdiler. İspanya ve Zambiya'daki hayvanat bahçelerinde ve ulusal parklarda yaşayan 114 şempanzenin davranışlarının incelendiği araştırmada, şempanzeler bir elleriyle bir tüpü tutarak, içinde bulunan besini parmakları veya alet yardımıyla dışarı çıkarmaya çalıştılar. Deneyin iki elin eşgüdümünü gerektiren görevler üzerinde yoğunlaştığını ve şempanzelerin bu tüp içindeki yemeği elde etmek için sağ ellerini kullanmayı tercih ettiklerinin ortaya çıktığını belirten araştırmacılar, bu özelliğin şimdiye dek, iki elin eşgüdümünü gerektiren karmaşık faaliyetleri yerine getirmeye olanak sağlayan insan beyninin asimetrisi dolayısıyla sadece insana özgü olduğunun düşünüldüğüne işaret ettiler. İspanyol araştırmacılar, ayrıca, erkek ve kadınlarda olduğu gibi, dişi şempanzelerin de erkek şempanzelerden daha çok sağ ellerini kullandıklarını tespit ederek, bu durumun, şempanzelerde de genetik veya hormonal faktörlerin beynin çalışmasını etkilediğini gösterdiğini belirttiler. IPHES, araştırmasının sonucu olarak makalede, "Bu araştırmayı yapan ekip için, homosapienler, şempanzeler ve insanların benzer beyinsel çalışmaları bulunuyor" diye yazdı.