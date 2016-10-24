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Spor

Sağ beke 38 milyon harcandı, kimse yerini dolduramadı

15 farklı hocayla çalışan Sabri Sarıoğlu, teknik direktörlerin vazgeçilmezi oldu

24 Ekim 2016 14:41

Sabri Sarıoğlu'nun A takım forması giymeye başladığı süreden itibaren Galatasaray, sağ bek transferlerine 38 milyon TL para harcadı. Tarık Çamdal, Veysel SarıMartin Linnes ve Salih Dursun’un ardından alınan Cavanda da bu bölgeye merhem olamadı.

İlk kez 2003 yılında bir Trabzon maçında A takım formasını sırtına geçiren Sabri Sarıoğlu, aradan geçen 13 yıllık süreçte çok tartışıldı.

Performansıyla zaman zaman beğenilen ancak yeri geldiğinde de eleştirilen Sabri'nin ortaları ve şutları hep çok konuşuldu.

 

Sadece Eboue kesebildi

 

Ancak bu 13 yıllık süreçte Emanuel Eboue dışında Sabri'yi kesebilen ve tribünlerin sevgisini kazanabilen bir isim çıkmadı.

Galatasaray yönetimleri bu süreçte sağ bek transferlerine yaklaşık olarak 38 milyon TL para harcadı. 15 farklı hocayla çalışan Sabri, hepsinin vazgeçilmezi olmayı başardı.

Büyük umutlarla alınan Veysel, Tarık, Linnes, Salih Dursun ve son olarak kadroya katılan Cavanda da performanslarıyla tribünleri mutlu edemedi. Cavanda' nın Trabzon maçındaki performansından sonra forma yine Sabri'ye döndü.

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