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Safranın kilosu; 25 bin TL

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Efeler ilçesinde 18 yıldan bu yana aktar Ahmet Çamoğlu (38), en pahalı ürünün 25 bin TL'lik kilogram fiyatıyla İran safranı olduğunu söyledi

18 Ocak 2018 12:06

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN\'ın Efeler ilçesinde 18 yıldan bu yana aktar Ahmet Çamoğlu (38), en pahalı ürünün 25 bin TL\'lik kilogram fiyatıyla İran safranı olduğunu söyledi.
Özellikle kış aylarında halkın vazgeçilmezi olarak aktarlarda satılan bazı ürünler, fiyatıyla dudak uçuklattı. İran safranı kilosu 25 bin TL\'den adeta el yakarken, damla sakızı da 1200 TL ile öne çıktı. Efeler ilçesinde aktar, Ahmet Çamoğlu, işyerinde 5 bine yakın bitki ürünü bulunduğunu belirtirken, şöyle dedi:
\"Bunlar içerisinde en pahalı ürünlerden biri İran safranıdır. Bunun kilosu, 25 bin TL\'dir. Çok değerli ve kıymetli bir bitki. Onun arkasından damla sakızı geliyor. Bunun kilosu ise; 1200 TL\'dir. Bu iki ürünü de vatandaşlar kilo ile alamıyor. İran safranının 1 gramı 25 TL\'ye denk geliyor. Damla sakızının ise 10 gramı 12 TL\'ye denk geliyor. Ancak gramla alıcı bulunabiliyor.\"
İki kilo safran parasına ikinci el bir otomobil alınabileceğini ifade eden Çamoğlu, şöyle devam etti:
\"Safran, boya sanayiinde de kullanılıyor. Yemeklerde pilav ve çorbalarda da kullanabilme özelliğine sahip. Sağlık açısından bakıldığında sperm artırma, karaciğer güçlendirme, sarılıkta ve benzeri birçok hastalıkta da çok faydalı. Damla sakızını da astım, nefes darlığı, bronşit, üst solunum yolları enfeksiyonlarında ve mide ülserinde kullanabiliriz. Tatlı, pasta, kurabiye ve kahvede kullanılma özelliği de var. Gram gram satıyorum.\"

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